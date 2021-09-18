https://ria.ru/20210918/ekspeditsiya-1750639387.html

Члены пропавшей в Сибири экспедиции вышли на связь

Члены пропавшей в Сибири экспедиции вышли на связь - РИА Новости, 18.09.2021

Члены пропавшей в Сибири экспедиции вышли на связь

Пропавшая на границе Красноярского края и Томской области географо-краеведческая экспедиция в составе девяти человек вышла на связь, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T07:06

2021-09-18T07:06

2021-09-18T07:24

красноярск

томская область

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

русское географическое общество

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НОВОСИБИРСК/КРАСНОЯРСК, 18 сен – РИА Новости. Пропавшая на границе Красноярского края и Томской области географо-краеведческая экспедиция в составе девяти человек вышла на связь, сообщила РИА Новости представитель томского отделения Русского географического общества (РГО).Географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области стартовала 1 сентября, спустя 16 дней в томское отделение РГО обратилась местная жительница, обеспокоенная тем, что участники экспедиции - ее сын и бывший супруг - не выходят на связь с 11 сентября. Были организованы поиски.Ранее МВД Красноярского края отправило на поиск пропавших сотрудников районной полиции. Как рассказала представитель томского отделения РГО, у группы были проблемы с техникой, в том числе поэтому им пришлось обходить болота.В РГО ранее сообщили, что общество не выступало организатором этой экспедиции, однако в ее составе находятся два ее члена – руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко, снимающий документальный фильм. Группа планировала пройти по Тунгусской тропе, пролегающей через верховья рек Сым и Орловка — притока реки Кеть. Целью экспедиции был поиск артефактов, относящихся ко временам освоения этих мест русскими первопроходцами в начале XVII века, исследование возможных причин переноса Кетского острога – средневекового русского города. Планируемый маршрут: Красноярск — Енисейск — Ярцево — Кривляк — Фактория Сым — озеро Опольчум — озеро Бургункуй — Центральный — Клюквинка — Томск.

https://ria.ru/20210918/poisk-1750636663.html

красноярск

томская область

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, томская область, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русское географическое общество