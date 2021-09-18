Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210918/ekspeditsiya-1750639387.html
Члены пропавшей в Сибири экспедиции вышли на связь
Члены пропавшей в Сибири экспедиции вышли на связь - РИА Новости, 18.09.2021
Члены пропавшей в Сибири экспедиции вышли на связь
Пропавшая на границе Красноярского края и Томской области географо-краеведческая экспедиция в составе девяти человек вышла на связь, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T07:06
2021-09-18T07:24
красноярск
томская область
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русское географическое общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582275472_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8e440694735a80bd1c16f092e9d0914a.jpg
НОВОСИБИРСК/КРАСНОЯРСК, 18 сен – РИА Новости. Пропавшая на границе Красноярского края и Томской области географо-краеведческая экспедиция в составе девяти человек вышла на связь, сообщила РИА Новости представитель томского отделения Русского географического общества (РГО).Географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области стартовала 1 сентября, спустя 16 дней в томское отделение РГО обратилась местная жительница, обеспокоенная тем, что участники экспедиции - ее сын и бывший супруг - не выходят на связь с 11 сентября. Были организованы поиски.Ранее МВД Красноярского края отправило на поиск пропавших сотрудников районной полиции. Как рассказала представитель томского отделения РГО, у группы были проблемы с техникой, в том числе поэтому им пришлось обходить болота.В РГО ранее сообщили, что общество не выступало организатором этой экспедиции, однако в ее составе находятся два ее члена – руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко, снимающий документальный фильм. Группа планировала пройти по Тунгусской тропе, пролегающей через верховья рек Сым и Орловка — притока реки Кеть. Целью экспедиции был поиск артефактов, относящихся ко временам освоения этих мест русскими первопроходцами в начале XVII века, исследование возможных причин переноса Кетского острога – средневекового русского города. Планируемый маршрут: Красноярск — Енисейск — Ярцево — Кривляк — Фактория Сым — озеро Опольчум — озеро Бургункуй — Центральный — Клюквинка — Томск.
https://ria.ru/20210918/poisk-1750636663.html
красноярск
томская область
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582275472_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_50fad69753e40fa0591648c6d6f67462.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярск, томская область, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русское географическое общество
07:06 18.09.2021 (обновлено: 07:24 18.09.2021)
 
Члены пропавшей в Сибири экспедиции вышли на связь

Члены пропавшей в Сибири экспедиции вышли на связь, сообщив, что попали в болота

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛеса Красноярского края
Леса Красноярского края - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК/КРАСНОЯРСК, 18 сен – РИА Новости. Пропавшая на границе Красноярского края и Томской области географо-краеведческая экспедиция в составе девяти человек вышла на связь, сообщила РИА Новости представитель томского отделения Русского географического общества (РГО).
Географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области стартовала 1 сентября, спустя 16 дней в томское отделение РГО обратилась местная жительница, обеспокоенная тем, что участники экспедиции - ее сын и бывший супруг - не выходят на связь с 11 сентября. Были организованы поиски.

"Сегодня ночью группа вышла на связь. Они попали в болота и вынуждены были свернуть с маршрута, поэтому мы вчера их не обнаружили в тех селах, через которые они должны были пройти. Сейчас они находятся примерно в 30 километрах от Катайги. Прошли Обь-Енисейский канал. Слава богу все живы-здоровы", - сообщила собеседница агентства, отметив, что уже в воскресенье участники экспедиции должны вернуться в Томск.

Ранее МВД Красноярского края отправило на поиск пропавших сотрудников районной полиции. Как рассказала представитель томского отделения РГО, у группы были проблемы с техникой, в том числе поэтому им пришлось обходить болота.
В РГО ранее сообщили, что общество не выступало организатором этой экспедиции, однако в ее составе находятся два ее члена – руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко, снимающий документальный фильм.
Группа планировала пройти по Тунгусской тропе, пролегающей через верховья рек Сым и Орловка — притока реки Кеть. Целью экспедиции был поиск артефактов, относящихся ко временам освоения этих мест русскими первопроходцами в начале XVII века, исследование возможных причин переноса Кетского острога – средневекового русского города. Планируемый маршрут: КрасноярскЕнисейск — Ярцево — Кривляк — Фактория Сым — озеро Опольчум — озеро Бургункуй — Центральный — Клюквинка — Томск.
Поиск пропавших людей - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 04:51
В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
 
КрасноярскТомская областьКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Русское географическое общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 23 процента
05:10В Израиле задержали последних двух сбежавших палестинских заключенных
04:40Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула
04:13В Раде рассказали, как "подставилась" Украина
04:06В восьми регионах Сибири начался финальный день голосования
04:04Экс-министр заявил о расплате Украины за слова Зеленского о "грязном газе"
03:47Губернатор Камчатского края принял участие в голосовании
03:33СМИ: детали AUKUS согласовали без ведома Макрона на саммите G7
03:21В России разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
03:18Россиянам рассказали, что должно насторожить в выписке из ЕГРН
03:05В Карачаево-Черкесии парламент изберет главу региона
02:48В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
02:27"Будто из ржавого крана": японца поразила российская минеральная вода
02:20Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике
02:17Эксперт научил правильно выбирать зимнюю резину
02:15"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
02:09В Приамурье, Забайкальском крае и Якутии начался финальный день выборов
02:09Врач назвала лучшее время для кофе
01:59Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS
01:26В Северной Осетии депутаты парламента изберут главу региона
Лента новостейМолния