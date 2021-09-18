07:06 18.09.2021 (обновлено: 07:24 18.09.2021)
Члены пропавшей в Сибири экспедиции вышли на связь
Члены пропавшей в Сибири экспедиции вышли на связь, сообщив, что попали в болота
НОВОСИБИРСК/КРАСНОЯРСК, 18 сен – РИА Новости. Пропавшая на границе Красноярского края и Томской области географо-краеведческая экспедиция в составе девяти человек вышла на связь, сообщила РИА Новости представитель томского отделения Русского географического общества (РГО).
Географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области стартовала 1 сентября, спустя 16 дней в томское отделение РГО обратилась местная жительница, обеспокоенная тем, что участники экспедиции - ее сын и бывший супруг - не выходят на связь с 11 сентября. Были организованы поиски.
"Сегодня ночью группа вышла на связь. Они попали в болота и вынуждены были свернуть с маршрута, поэтому мы вчера их не обнаружили в тех селах, через которые они должны были пройти. Сейчас они находятся примерно в 30 километрах от Катайги. Прошли Обь-Енисейский канал. Слава богу все живы-здоровы", - сообщила собеседница агентства, отметив, что уже в воскресенье участники экспедиции должны вернуться в Томск.
Ранее МВД Красноярского края отправило на поиск пропавших сотрудников районной полиции. Как рассказала представитель томского отделения РГО, у группы были проблемы с техникой, в том числе поэтому им пришлось обходить болота.
В РГО ранее сообщили, что общество не выступало организатором этой экспедиции, однако в ее составе находятся два ее члена – руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко, снимающий документальный фильм.
Группа планировала пройти по Тунгусской тропе, пролегающей через верховья рек Сым и Орловка — притока реки Кеть. Целью экспедиции был поиск артефактов, относящихся ко временам освоения этих мест русскими первопроходцами в начале XVII века, исследование возможных причин переноса Кетского острога – средневекового русского города. Планируемый маршрут: Красноярск — Енисейск — Ярцево — Кривляк — Фактория Сым — озеро Опольчум — озеро Бургункуй — Центральный — Клюквинка — Томск.