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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/chukotka-1750643764.html
Явка на выборах в одном из сел на Чукотке составила сто процентов
Явка на выборах в одном из сел на Чукотке составила сто процентов - РИА Новости, 18.09.2021
Явка на выборах в одном из сел на Чукотке составила сто процентов
Явка на выборах в селе Нутэпэльмен на Чукотке составила 100% - проголосовать пришли все 58 избирателей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T08:55
2021-09-18T08:55
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
чукотка
чукотский автономный округ
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ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Явка на выборах в селе Нутэпэльмен на Чукотке составила 100% - проголосовать пришли все 58 избирателей, сообщает правительство региона."В чукотском селе Нутэпэльмен все 58 избирателей пришли на избирательный участок в ходе голосования 2021", - говорится в сообщении.В целом явка на Чукотке на 15.00 местного времени (06.00 мск) превысила 40% - в голосовании приняли участие 12 573 человека.Наиболее активно голосование идет в Провиденском городском округе - там явка составила 59%. На втором месте - Чукотский муниципальный район, где проголосовало больше половины населения - из 2043 избирателей уже 1104 посетили избирательные участки.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.На территории Чукотского автономного округа проходят выборы депутатов Госдумы и регионального парламента, а также выборы в органы местного самоуправления. По данным на 1 июля 2021 года, в регионе зарегистрирован 32 641 избиратель.
https://ria.ru/20210918/vybory-1750642105.html
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политика, госдума рф, чукотка, чукотский автономный округ
08:55 18.09.2021
 
Явка на выборах в одном из сел на Чукотке составила сто процентов

Явка на выборах в селе Нутэпэльмен на Чукотке составила сто процентов

© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Явка на выборах в селе Нутэпэльмен на Чукотке составила 100% - проголосовать пришли все 58 избирателей, сообщает правительство региона.
"В чукотском селе Нутэпэльмен все 58 избирателей пришли на избирательный участок в ходе голосования 2021", - говорится в сообщении.
Наблюдатели на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 08:35Выборы в Государственную думу
Явка на выборах в Туве в первый день превысила 40%
В целом явка на Чукотке на 15.00 местного времени (06.00 мск) превысила 40% - в голосовании приняли участие 12 573 человека.
Наиболее активно голосование идет в Провиденском городском округе - там явка составила 59%. На втором месте - Чукотский муниципальный район, где проголосовало больше половины населения - из 2043 избирателей уже 1104 посетили избирательные участки.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
На территории Чукотского автономного округа проходят выборы депутатов Госдумы и регионального парламента, а также выборы в органы местного самоуправления. По данным на 1 июля 2021 года, в регионе зарегистрирован 32 641 избиратель.
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФЧукоткаЧукотский автономный округ
 
 
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