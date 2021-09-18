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Явка на выборах в одном из сел на Чукотке составила сто процентов

Явка на выборах в одном из сел на Чукотке составила сто процентов - РИА Новости, 18.09.2021

Явка на выборах в одном из сел на Чукотке составила сто процентов

Явка на выборах в селе Нутэпэльмен на Чукотке составила 100% - проголосовать пришли все 58 избирателей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T08:55

2021-09-18T08:55

2021-09-18T08:55

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

чукотка

чукотский автономный округ

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ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Явка на выборах в селе Нутэпэльмен на Чукотке составила 100% - проголосовать пришли все 58 избирателей, сообщает правительство региона."В чукотском селе Нутэпэльмен все 58 избирателей пришли на избирательный участок в ходе голосования 2021", - говорится в сообщении.В целом явка на Чукотке на 15.00 местного времени (06.00 мск) превысила 40% - в голосовании приняли участие 12 573 человека.Наиболее активно голосование идет в Провиденском городском округе - там явка составила 59%. На втором месте - Чукотский муниципальный район, где проголосовало больше половины населения - из 2043 избирателей уже 1104 посетили избирательные участки.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.На территории Чукотского автономного округа проходят выборы депутатов Госдумы и регионального парламента, а также выборы в органы местного самоуправления. По данным на 1 июля 2021 года, в регионе зарегистрирован 32 641 избиратель.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750642105.html

чукотка

чукотский автономный округ

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политика, госдума рф, чукотка, чукотский автономный округ