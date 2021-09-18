https://ria.ru/20210918/chernogoriya-1750698310.html

В РПЦ назвали действия Джукановича позором Черногории

В РПЦ назвали действия Джукановича позором Черногории - РИА Новости, 18.09.2021

В РПЦ назвали действия Джукановича позором Черногории

Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) назвал "позором Черногории" действия... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T17:28

2021-09-18T17:28

2021-09-18T17:28

религия

черногория

отдел внешних церковных связей московского патриархата

мило джуканович

сербская православная церковь

московский патриархат

здравко кривокапич

митрополит черногорско-приморский иоанникий

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) назвал "позором Черногории" действия президента Мило Джукановича по созданию конфликта в стране, в том числе помехи интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия.В начале сентября митрополит Иларион говорил, что РПЦ поддерживает каноническое единство Сербской церкви. Он напоминал, что патриарх РПЦ Кирилл поздравил митрополита Иоанникия по случаю вступления на кафедру. Иларион тогда предположил, что протесты в Черногории против интронизации Иоанникия носили искусственный характер и могли быть связаны с Джукановичем, пытающимся "вернуть себе власть, которую он постепенно теряет именно вследствие своего враждебного отношения к церкви"."Позором для Черногории является то, что ею управляет такой лидер, который не способен сплотить население своей страны, который работает на разделение, на создание конфликта. Позором было то, что сербский патриарх, который прибыл для того, чтобы совершить интронизацию черногорского митрополита, не мог спокойно добраться до Цетине, где проходила интронизация, потому что сторонники Джукановича выставили людей, которые препятствовали ему", - сказал Иларион в эфире телеканала "Россия 24"."Это подлинный позор Черногории, и ответственность за этот позор лежит на черногорском президенте господине Джукановиче", - добавил митрополит.В старой столице Черногории городе Цетине 4-5 сентября происходили столкновения противников интронизации митрополита Иоанникия и полиции. Вице-премьер Дритан Абазович опубликовал видеозапись, на которой советник по безопасности президента, бывший директор полиции страны Веселин Вельович участвует в столкновениях с сотрудниками МВД, позже его задержали по подозрению в "нападении на лицо при исполнении служебных обязанностей". Премьер Черногории Здравко Кривокапич возложил ответственность за насилие на Демократическую партию социалистов президента Мило Джукановича. Митрополит Иоанникий также обвинил Джукановича в организации протестов. Джуканович заявил, что происшедшее стало позором Сербской православной церкви и правительства Черногории.

https://ria.ru/20200830/dzhukanovich-1576502262.html

черногория

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черногория, отдел внешних церковных связей московского патриархата, мило джуканович, сербская православная церковь, московский патриархат, здравко кривокапич, митрополит черногорско-приморский иоанникий