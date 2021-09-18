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В Балашихе на выборах аннулировали бюллетени из-за подозрений в нарушениях
В Балашихе на выборах аннулировали бюллетени из-за подозрений в нарушениях - РИА Новости, 18.09.2021
В Балашихе на выборах аннулировали бюллетени из-за подозрений в нарушениях
Бюллетени с избирательного участка в Балашихе, где накануне заподозрили нарушение, признаны недействительными, сообщил журналистам председатель Мособлизбиркома... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T17:10
2021-09-18T17:10
2021-09-18T17:10
выборы в государственную думу
политика
московская область (подмосковье)
балашиха
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выборы в государственную думу
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 18 сен - РИА Новости. Бюллетени с избирательного участка в Балашихе, где накануне заподозрили нарушение, признаны недействительными, сообщил журналистам председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.Ранее председатель Мособлизбиркома сообщал, что работу избирательной комиссии приостановили на участке в Балашихе после сообщения о том, что один из избирателей заполнил сразу несколько бюллетеней и опустил их в КОИБ. В субботу глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в ходе выборов в России недействительными признаны свыше 6,2 тысячи избирательных бюллетеней, в том числе в Московской области."Сегодня комиссия... приняла решение о том, чтобы признать эти бюллетени недействительными, которые были в этом КОИБе", - сообщил Березкин.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, московская область (подмосковье), балашиха, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
В Балашихе на выборах аннулировали бюллетени из-за подозрений в нарушениях
В Балашихе на избирательном участке аннулировали бюллетени из-за подозрений в нарушениях