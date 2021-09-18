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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/byulleteni-1750696914.html
В Балашихе на выборах аннулировали бюллетени из-за подозрений в нарушениях
В Балашихе на выборах аннулировали бюллетени из-за подозрений в нарушениях - РИА Новости, 18.09.2021
В Балашихе на выборах аннулировали бюллетени из-за подозрений в нарушениях
Бюллетени с избирательного участка в Балашихе, где накануне заподозрили нарушение, признаны недействительными, сообщил журналистам председатель Мособлизбиркома... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T17:10
2021-09-18T17:10
выборы в государственную думу
политика
московская область (подмосковье)
балашиха
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 18 сен - РИА Новости. Бюллетени с избирательного участка в Балашихе, где накануне заподозрили нарушение, признаны недействительными, сообщил журналистам председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.Ранее председатель Мособлизбиркома сообщал, что работу избирательной комиссии приостановили на участке в Балашихе после сообщения о том, что один из избирателей заполнил сразу несколько бюллетеней и опустил их в КОИБ. В субботу глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в ходе выборов в России недействительными признаны свыше 6,2 тысячи избирательных бюллетеней, в том числе в Московской области."Сегодня комиссия... приняла решение о том, чтобы признать эти бюллетени недействительными, которые были в этом КОИБе", - сообщил Березкин.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, московская область (подмосковье), балашиха, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
17:10 18.09.2021
 
В Балашихе на выборах аннулировали бюллетени из-за подозрений в нарушениях

В Балашихе на избирательном участке аннулировали бюллетени из-за подозрений в нарушениях

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкДевушка голосует на избирательном участке №196 в Белгороде
Девушка голосует на избирательном участке №196 в Белгороде - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 18 сен - РИА Новости. Бюллетени с избирательного участка в Балашихе, где накануне заподозрили нарушение, признаны недействительными, сообщил журналистам председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.
Ранее председатель Мособлизбиркома сообщал, что работу избирательной комиссии приостановили на участке в Балашихе после сообщения о том, что один из избирателей заполнил сразу несколько бюллетеней и опустил их в КОИБ. В субботу глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в ходе выборов в России недействительными признаны свыше 6,2 тысячи избирательных бюллетеней, в том числе в Московской области.
"Сегодня комиссия... приняла решение о том, чтобы признать эти бюллетени недействительными, которые были в этом КОИБе", - сообщил Березкин.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
Мужчина голосует на избирательном участке №254 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Доме культуры села Бея в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 16:37Выборы в Государственную думу
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