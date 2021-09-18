https://ria.ru/20210918/brifing-1750679037.html

Брифинг ЦИК по второму дню выборов в Госдуму. Прямая трансляция

Брифинг ЦИК по второму дню выборов в Госдуму. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.09.2021

Брифинг ЦИК по второму дню выборов в Госдуму. Прямая трансляция

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова проводит брифинг, посвященный второму дню голосования на выборах в Госдуму. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T16:28

2021-09-18T16:28

2021-09-18T16:28

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

выборы в государственную думу

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова проводит брифинг, посвященный второму дню голосования на выборах в Госдуму.

2021

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LIVE: Брифинг Памфиловой о голосовании в Госдуму в течение второго дня выборов

LIVE: Брифинг Памфиловой о голосовании в Госдуму в течение второго дня выборов

2021-09-18T16:28

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