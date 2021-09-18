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Брифинг ЦИК по второму дню выборов в Госдуму. Прямая трансляция
Брифинг ЦИК по второму дню выборов в Госдуму. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.09.2021
Брифинг ЦИК по второму дню выборов в Госдуму. Прямая трансляция
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова проводит брифинг, посвященный второму дню голосования на выборах в Госдуму. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T16:28
2021-09-18T16:28
2021-09-18T16:28
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
выборы в государственную думу
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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова проводит брифинг, посвященный второму дню голосования на выборах в Госдуму.
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Брифинг Памфиловой о голосовании в Госдуму в течение второго дня выборов
LIVE: Брифинг Памфиловой о голосовании в Госдуму в течение второго дня выборов
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, видео
Брифинг ЦИК по второму дню выборов в Госдуму. Прямая трансляция
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова проводит брифинг, посвященный второму дню голосования на выборах в Госдуму.
2021-09-18T16:28
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PT48M02S
Брифинг ЦИК по второму дню выборов в Госдуму. Прямая трансляция
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова проводит брифинг, посвященный второму дню голосования на выборах в Госдуму.