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Lizzo готова сыграть главную роль в ремейке фильма "Телохранитель"
Lizzo готова сыграть главную роль в ремейке фильма "Телохранитель" - РИА Новости, 18.09.2021
Lizzo готова сыграть главную роль в ремейке фильма "Телохранитель"
Стало известно, что Warner Bros. снимет ремейк "Телохранителя", об этом сообщает Variety. Исполнительница Lizzo быстро отреагировала на известие и сняла ролик... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T00:33
2021-09-18T00:33
2021-09-18T00:33
культура
уитни хьюстон
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звезды
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Стало известно, что Warner Bros. снимет ремейк "Телохранителя", об этом сообщает Variety. Исполнительница Lizzo быстро отреагировала на известие и сняла ролик для TikTok, в котором намекнула, что хотела бы исполнить главную роль. Партию телохранителя она отдала Крису Эвансу. Фанаты от предложение певицы пришли в восторг. "Нет никаких причин для того, чтобы делать ремейк этого фильма, кроме одной — ты должна быть его главной звездой", "Да я банк ограблю, чтобы ленту с вами в главных ролях сняли", "Lizzo и Крис — единственные кандидатуры на эти роли", — отреагировали пользователи. Оригинальная лента вышла в 1992-ом году. Известность фильму принесли песни, прозвучавшие в нем. Среди них культовая "I Will Always Love You" в исполнении Уитни Хьюстон. Саундтрек к ленте был удостоен премии "Грэмми" в 1994-ом. События в фильме разворачивались в 1990 — 1991 годах. Новым клиентом телохранителя Фрэнка Фармера стала певица Рейчел Мэррон, которую преследует маньяк. Сначала отношения исполнительницы и ее бодигарда не заладились, но вскоре неприязнь прошла и их стало тянуть друг к другу. Образы влюбленных воплотили Кевин Костнер и Уитни Хьюстон. Кто снимется в перезапуске "Телохранителя", пока не говорится. Известно, что сценарий к ремейку напишет Мэттью Лопес, автор пьесы "The Inheritance" ("Наследство"), которая была поставлена на сцене лондонского театра "Янг-Вик" в 2018-м и на Бродвее в 2019-м.
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уитни хьюстон, новости культуры, кино и сериалы, кевин костнер, звезды
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
Стало известно, что Warner Bros. снимет ремейк "Телохранителя", об этом сообщает
Variety. Исполнительница Lizzo быстро отреагировала на известие и сняла
ролик для TikTok, в котором намекнула, что хотела бы исполнить главную роль. Партию телохранителя она отдала Крису Эвансу.
Фанаты от предложение певицы пришли в восторг. "Нет никаких причин для того, чтобы делать ремейк этого фильма, кроме одной — ты должна быть его главной звездой", "Да я банк ограблю, чтобы ленту с вами в главных ролях сняли", "Lizzo и Крис — единственные кандидатуры на эти роли", — отреагировали пользователи.
Оригинальная лента вышла в 1992-ом году. Известность фильму принесли песни, прозвучавшие в нем. Среди них культовая "I Will Always Love You" в исполнении Уитни Хьюстон. Саундтрек к ленте был удостоен премии "Грэмми" в 1994-ом.
События в фильме разворачивались в 1990 — 1991 годах. Новым клиентом телохранителя Фрэнка Фармера стала певица Рейчел Мэррон, которую преследует маньяк. Сначала отношения исполнительницы и ее бодигарда не заладились, но вскоре неприязнь прошла и их стало тянуть друг к другу.
Образы влюбленных воплотили Кевин Костнер и Уитни Хьюстон. Кто снимется в перезапуске "Телохранителя", пока не говорится.
Известно, что сценарий к ремейку напишет Мэттью Лопес, автор пьесы "The Inheritance" ("Наследство"), которая была поставлена на сцене лондонского театра "Янг-Вик" в 2018-м и на Бродвее в 2019-м.