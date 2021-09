https://ria.ru/20210918/bodyguard-1750283064.html

Lizzo готова сыграть главную роль в ремейке фильма "Телохранитель"

Lizzo готова сыграть главную роль в ремейке фильма "Телохранитель" - РИА Новости, 18.09.2021

Lizzo готова сыграть главную роль в ремейке фильма "Телохранитель"

Стало известно, что Warner Bros. снимет ремейк "Телохранителя", об этом сообщает Variety. Исполнительница Lizzo быстро отреагировала на известие и сняла ролик... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T00:33

2021-09-18T00:33

2021-09-18T00:33

культура

уитни хьюстон

новости культуры

кино и сериалы

кевин костнер

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155794/52/1557945253_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_9f66c20b48a167a4a3f3c3406b2063ef.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Стало известно, что Warner Bros. снимет ремейк "Телохранителя", об этом сообщает Variety. Исполнительница Lizzo быстро отреагировала на известие и сняла ролик для TikTok, в котором намекнула, что хотела бы исполнить главную роль. Партию телохранителя она отдала Крису Эвансу. Фанаты от предложение певицы пришли в восторг. "Нет никаких причин для того, чтобы делать ремейк этого фильма, кроме одной — ты должна быть его главной звездой", "Да я банк ограблю, чтобы ленту с вами в главных ролях сняли", "Lizzo и Крис — единственные кандидатуры на эти роли", — отреагировали пользователи. Оригинальная лента вышла в 1992-ом году. Известность фильму принесли песни, прозвучавшие в нем. Среди них культовая "I Will Always Love You" в исполнении Уитни Хьюстон. Саундтрек к ленте был удостоен премии "Грэмми" в 1994-ом. События в фильме разворачивались в 1990 — 1991 годах. Новым клиентом телохранителя Фрэнка Фармера стала певица Рейчел Мэррон, которую преследует маньяк. Сначала отношения исполнительницы и ее бодигарда не заладились, но вскоре неприязнь прошла и их стало тянуть друг к другу. Образы влюбленных воплотили Кевин Костнер и Уитни Хьюстон. Кто снимется в перезапуске "Телохранителя", пока не говорится. Известно, что сценарий к ремейку напишет Мэттью Лопес, автор пьесы "The Inheritance" ("Наследство"), которая была поставлена на сцене лондонского театра "Янг-Вик" в 2018-м и на Бродвее в 2019-м.

https://ria.ru/20201216/houston-1589479151.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уитни хьюстон, новости культуры, кино и сериалы, кевин костнер, звезды