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Биография Абдельазиза Бутефлика

Биография Абдельазиза Бутефлика - РИА Новости, 18.09.2021

Биография Абдельазиза Бутефлика

Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика скончался в возрасте 84 лет, сообщила канцелярия нынешнего главы государства Абдельмаджида Теббуна. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T04:42

2021-09-18T04:42

2021-09-18T04:42

справки

алжир (республика)

абдельазиз бутефлика

абдельмаджид теббун

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика скончался в возрасте 84 лет, сообщила канцелярия нынешнего главы государства Абдельмаджида Теббуна.Ниже приводится биографическая справка.Абдельазиз Бутефлика (Abdelaziz Bouteflika) родился 2 марта 1937 года в городе Уджда в Марокко, находившимся в то время под протекторатом Франции.Отец будущего президента Ахмед Бутефлика был выходцем из Тлемсена в Алжире, который был в то время поселенческой колонией Франции. Причины переезда Ахмеда Бутефлики из Алжира в Марокко в 1930-х годах неизвестны. Разные источники называют как экономические соображения, так и конфликт с колониальными властями Алжира.Абдельазиз Бутефлика детство и юность провел в Уджде. После получения среднего образования изучал философию, занятия которой были прерваны в связи со вступлением в ряды Фронта национального освобождения Алжира (ФНО), выступавшего против колониальных французских властей.В 1956 году Бутефлика вступил в Армию национального освобождения (АНО) – вооруженное крыло ФНО. Будучи офицером генерального штаба АНО, тесно сотрудничал с будущим президентом Алжира Хуари Бумедьеном, являвшимся в то время начальником генерального штаба, и осуществил несколько военно-политических миссий.После получения Алжиром независимости Бутефлика в 1962 году стал представителем города Тлемсен в Учредительном собрании, также был назначен министром по делам молодежи, спорта и туризма.В 1963-1979 годах занимал пост министра иностранных дел Алжира.В 1979-1980 годах был министром-советником при президенте Шадли Бенджедиде.В 1964-1981 годах Бутефлика был членом политбюро Фронта национального освобождения (ФНО).После выдвинутых в его адрес обвинений в злоупотреблениях на посту министра иностранных дел ушел в отставку и был выведен из политбюро ФНО. Бутефлика был вынужден покинуть Алжир, вернулся в страну в январе 1987 года.В 1989 году на съезде ФНО он был вновь избран в ЦК организации.В декабре 1998 года Бутефлика объявил о своем решении баллотироваться в качестве независимого кандидата на досрочных президентских выборах в 1999 году.15 апреля 1999 года Абдельазиз Бутефлика был избран президентом Алжира.В 2004 году он был переизбран на второй срок, в 2009 году – на третий пятилетний срок, получив 90,24% голосов.В апреле 2014 года Бутефлика одержал победу на очередных выборах президента Алжира, получив поддержку более 80% избирателей.В феврале 2019 года он объявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок.27 марта 2019 года партия правящей коалиции Алжира "Национальное демократическое собрание" призвала Абдельазиза Бутефлику уйти в отставку с поста президента по состоянию здоровья. В 2013 году он перенес инсульт, после чего он редко появлялся на публике, передвигался в инвалидной коляске.2 апреля 2019 года Бутефлика уведомил главу Конституционного совета о сложении президентских полномочий, воспользовавшись 102-й статьей конституции, которая предусматривает отставку, в частности, по состоянию здоровья.18 сентября 2021 года Абдельазиз Бутефлика скончался.Бутефлика был кавалером алжирского Национального ордена заслуг, а также имел награды разных стран, в том числе орден "За заслуги перед Итальянской Республикой", орден "За гражданские заслуги" (Испания), почетная звезда "За заслуги перед Австрийской Республикой", орден Хосе Марти (Куба), орден Инфанта дона Энрике (Португалия), орден Заслуг (Венгрия).С 1990 года Абдельазиз Бутефлика был женат на Амаль Трики. Детей у него не было.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, алжир (республика), абдельазиз бутефлика, абдельмаджид теббун