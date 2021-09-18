https://ria.ru/20210918/bibleyskie-1750574934.html

"Все это действительно было". Как наука объясняет библейские чудеса

"Все это действительно было". Как наука объясняет библейские чудеса - РИА Новости, 18.09.2021

"Все это действительно было". Как наука объясняет библейские чудеса

В Иордании на днях наблюдали необычное природное явление: воды Мертвого моря неожиданно покраснели. Верующие посчитали это дурным знаком. А ученые, наоборот,... РИА Новости, 18.09.2021

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Никита Бизин. В Иордании на днях наблюдали необычное природное явление: воды Мертвого моря неожиданно покраснели. Верующие посчитали это дурным знаком. А ученые, наоборот, обрадовались: это поможет объяснить известные библейские чудеса. Ведь в последнее время многое, считавшееся выдумкой, находит научное подтверждение.Казни и людской морПо мнению ученых, цвет Мертвого моря изменился из-за бурых водорослей. Они распространены не только в Палестине, но и в Египте на реке Нил. Поэтому исследователи полагают, что знаменитая история про десять казней египетских основана на реальных событиях.Из Библии известно: Бог наслал на страну беды потому, что фараон не хотел отпускать евреев. Воды Нила "стали кровью", затем началось нашествие жаб, мошек, песьих мух и мор скота. Тела египтян покрылись язвами и нарывами. Позже на страну обрушился огненный град и саранча, а потом наступила непроглядная тьма.Немецкие биологи и климатологи утверждают, что в XIII веке до нашей эры Египет столкнулся с резкой переменой климата. После сильной засухи обмелел Нил, течение замедлилось, разрослись те самые бурые водоросли, окрасившие реку "кровью". В нарушенной экосистеме быстро размножились жабы, мошки и мухи, которые разносят инфекционные заболевания. В результате резко возросла смертность людей и скота.А огненный дождь и тьма египетская — возможно, последствия крупного извержения вулкана, когда тучи пепла закрывают небо и осыпаются на землю. По мнению ученых, это привело к серьезным погодным аномалиям: влажность повысилась, чаще выпадали осадки, саранча массово мигрировала.Действительно, к северо-западу от Египта расположен архипелаг Санторини, где когда-то был действующий вулкан. Примерно три с половиной тысячи лет назад он проснулся — мощность извержения была как двести тысяч атомных бомб, аналогичных сброшенным на Хиросиму. Катаклизм стал роковым для Критской и Микенской цивилизаций, существенно ослабил Хеттское царство и тем самым перекроил политическую карту Ближнего Востока.Расступившееся мореДолгое время загадкой оставалось чудо, связанное с Моисеем. Когда тот с евреями бежал из Египта, то, согласно библейской книге "Исход", "воды моря расступились перед ними". И люди прошли по дну.Сотрудники Национального центра атмосферных исследований США и Колорадского университета Карл Дрюс и Вэйчин Хань предположили: в священном тексте говорилось не о Красном море, как принято считать, а о Ниле.С древнееврейского название водной артерии переводится и как "красное море", и как "море камышей". Скорее всего, речь шла об озере Манзала в восточной части дельты реки. Оно действительно может разделяться на две части."Дело в динамике жидкостей. Ветер уносит воду таким образом, что создает безопасный проход, а затем резко позволяет ей вернуться обратно", — пояснил журналистам Карл Дрюс.Ученые, однако, отметили, что вероятность явления крайне мала. Можно сказать, израильтянам повезло, они успели пройти. А вот их преследователям — нет. Видимо, египетские колесницы увязли в мягком грунте, и через некоторое время их накрыло возвратной волной.Манна небеснаяОсвободившись из египетского плена, евреи во главе с Моисеем сорок лет скитались по пустыне. Естественно, люди страдали от жажды и голода. Тогда Бог повелел Моисею: "Ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ". Так и случилось.Современные геологи нашли объяснение столь необычному способу добычи воды. Дело в том, что в Синайской пустыне много известняка и песчаника — пористых горных пород. В них накапливается дождевая вода. Возможно, Моисей просто сбил со скалы тонкую внешнюю корку — пустынный лак, под которым скрывалась живительная влага.Голод же израильтяне утоляли манной небесной — загадочной пищей, ниспадающей с неба и тающей с восходом солнца. Преобладает версия, что манна — это загустевший сок пустынного растения тамариск, которое по весне выделяет сладковатую жидкость. Она быстро застывает на воздухе в виде белых шариков, похожих на град. Бедуины и сегодня употребляют их в качестве подсластителя.Талантливый преемникДругие чудеса, интересующие ученых, упоминаются в библейском повествовании о преемнике Моисея и военачальнике израильтян — Иисусе Навине. Он одолел племя хананеев, у которого было в разы больше воинов. По Библии, Солнце и Луна остановились в решающий момент, что сильно напугало противников Навина.Британские астрономы, проанализировав священный текст, предположили, что это было довольно известное астрономическое явление. Просто переводчики неправильно его интерпретировали."В древнееврейском оригинале использованы слова "dom" и "amad". Современные переводы говорят об остановке светил, однако наш анализ показал, что составитель библейской книги имел в виду другое: Солнце и Луна просто перестали светить", — уточняет соавтор статьи Колин Хамфрис.Иными словами, речь о солнечном затмении. Луна заслоняет Солнце и при этом не отражает его лучей.Однако библейский текст гласит: Солнце не сходило с неба, "доколе народ мстил врагам своим". Исследователи вычислили дату затмения, после которого уровень солнечного света не спадал долгое время. По астрономическим расчетам, это произошло 30 октября 1207 года до нашей эры. В Ханаане можно было увидеть кольцеобразное затмение — когда Луна слишком далеко от Земли, не закрывает Солнце полностью и по краям лунного диска остается узкое кольцо.Объяснила наука и еще одно чудо, связанное с именем Иисуса Навина, — падение стен Иерихона. В Библии рассказано, как они "обрушились <…> до своего основания", когда протрубило семь израильтянских труб. Раскопки показали: преграда вокруг древнейшего на Земле города действительно существовала, но разрушил ее не подкоп или осадные орудия, а, скорее всего, мощное землетрясение.Правда, ученые все еще спорят, когда точно произошел катаклизм. Некоторые считают — за 200 лет до Иисуса Навина. Тем не менее никто из исследователей не сомневается, что это "библейское чудо", как и многие другие, основано на вполне реальных явлениях.

https://ria.ru/20210804/raskopki-1744324321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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