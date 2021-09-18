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Китай обвинил США в создании рисков в области безопасности
Китай обвинил США в создании рисков в области безопасности - РИА Новости, 18.09.2021
Китай обвинил США в создании рисков в области безопасности
США постоянно совершают провокации, нарушают мир и стабильность, а также создают риски в области безопасности в Тайваньском проливе, заявил в субботу... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T06:34
2021-09-18T06:34
в мире
сша
китай
тайвань
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ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. США постоянно совершают провокации, нарушают мир и стабильность, а также создают риски в области безопасности в Тайваньском проливе, заявил в субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И.Ши И сообщил, что 17 сентября через Тайваньский пролив прошел ракетный эсминец USS Barry, Восточная зона боевого командования НОАК организовала отслеживание и сопровождение корабля на всем маршруте его следования через пролив.Он подчеркнул, что китайские военные готовы решительно защищать государственный суверенитет и безопасность, а также региональный мир и стабильность.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, сша, китай, тайвань
06:34 18.09.2021
 
Китай обвинил США в создании рисков в области безопасности

Китай обвинил США в нарушении мира и стабильности в районе Тайваньского пролива

© U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Rebecca Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Си Ань"
Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая Си Ань
© U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Rebecca
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ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. США постоянно совершают провокации, нарушают мир и стабильность, а также создают риски в области безопасности в Тайваньском проливе, заявил в субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И.
Ши И сообщил, что 17 сентября через Тайваньский пролив прошел ракетный эсминец USS Barry, Восточная зона боевого командования НОАК организовала отслеживание и сопровождение корабля на всем маршруте его следования через пролив.

"США постоянно совершают подобные провокационные действия, это в полной мере демонстрирует, что Соединенные Штаты являются нарушителем мира и стабильности в Тайваньском проливе, создающим риски в области безопасности", - говорится в заявлении Ши И, опубликованном в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.

Он подчеркнул, что китайские военные готовы решительно защищать государственный суверенитет и безопасность, а также региональный мир и стабильность.
Канберра - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
 
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