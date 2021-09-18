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Китай обвинил США в создании рисков в области безопасности
Китай обвинил США в создании рисков в области безопасности - РИА Новости, 18.09.2021
Китай обвинил США в создании рисков в области безопасности
США постоянно совершают провокации, нарушают мир и стабильность, а также создают риски в области безопасности в Тайваньском проливе, заявил в субботу... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T06:34
2021-09-18T06:34
2021-09-18T06:34
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ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. США постоянно совершают провокации, нарушают мир и стабильность, а также создают риски в области безопасности в Тайваньском проливе, заявил в субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И.Ши И сообщил, что 17 сентября через Тайваньский пролив прошел ракетный эсминец USS Barry, Восточная зона боевого командования НОАК организовала отслеживание и сопровождение корабля на всем маршруте его следования через пролив.Он подчеркнул, что китайские военные готовы решительно защищать государственный суверенитет и безопасность, а также региональный мир и стабильность.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20210916/avstraliya-1750268347.html
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в мире, сша, китай, тайвань
Китай обвинил США в создании рисков в области безопасности
Китай обвинил США в нарушении мира и стабильности в районе Тайваньского пролива