https://ria.ru/20210918/belorussiya-1750668176.html
В Белоруссии проголосовали более 7,5 тысячи россиян на выборах в Госдуму
В Белоруссии проголосовали более 7,5 тысячи россиян на выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021
В Белоруссии проголосовали более 7,5 тысячи россиян на выборах в Госдуму
Более 7,5 тысячи граждан России проголосовали на избирательных участках, открытых в Белоруссии во время досрочного голосования на выборах в Госдуму, сообщил РИА РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T13:13
2021-09-18T13:13
2021-09-18T13:13
выборы в государственную думу
гомель
белоруссия
могилев
гродно
витебск
госдума рф
бобруйск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750476713_0:0:3426:1927_1920x0_80_0_0_3fcf86b5965a91255bef29475eff63a1.jpg
МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Более 7,5 тысячи граждан России проголосовали на избирательных участках, открытых в Белоруссии во время досрочного голосования на выборах в Госдуму, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь посольства РФ в республике Алексей Маскалев.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году в России с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур."Более 7,5 тысячи россиян проголосовали на избирательных участках, открытых на территории Республики Беларусь во время досрочного голосования. Это как граждане постоянно проживающие, так и временно находящиеся в Беларуси, а также военнослужащие, которые служат на российских военных объектах и прибывшие (в республику - ред.) для участия в совместных стратегических учениях "Запад 2021", - сказал Маскалев.Он отметил, что в субботу продолжается голосование в Минске, Бресте и Островце. "Завтра, в основной день голосования, для удобства граждан, будут открыты участки и в других крупных городах республики. Это - Гродно, Витебск, Гомель, Могилев и Бобруйск", - продолжил пресс-секретарь.Ранее посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов оценивал, что в период проведения выборов в Госдуму РФ на белорусской территории могут находиться порядка 100 тысяч россиян.
гомель
белоруссия
могилев
гродно
витебск
бобруйск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750476713_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_47d3160714537c30b18aa39507398f88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гомель, белоруссия, могилев, гродно, витебск, госдума рф, бобруйск, россия
В Белоруссии проголосовали более 7,5 тысячи россиян на выборах в Госдуму
Представитель посольства Маскалев: более 7,5 тысячи россиян проголосовали в Белоруссии