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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/belorussiya-1750668176.html
В Белоруссии проголосовали более 7,5 тысячи россиян на выборах в Госдуму
В Белоруссии проголосовали более 7,5 тысячи россиян на выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021
В Белоруссии проголосовали более 7,5 тысячи россиян на выборах в Госдуму
Более 7,5 тысячи граждан России проголосовали на избирательных участках, открытых в Белоруссии во время досрочного голосования на выборах в Госдуму, сообщил РИА РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T13:13
2021-09-18T13:13
выборы в государственную думу
гомель
белоруссия
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гродно
витебск
госдума рф
бобруйск
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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Более 7,5 тысячи граждан России проголосовали на избирательных участках, открытых в Белоруссии во время досрочного голосования на выборах в Госдуму, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь посольства РФ в республике Алексей Маскалев.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году в России с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур."Более 7,5 тысячи россиян проголосовали на избирательных участках, открытых на территории Республики Беларусь во время досрочного голосования. Это как граждане постоянно проживающие, так и временно находящиеся в Беларуси, а также военнослужащие, которые служат на российских военных объектах и прибывшие (в республику - ред.) для участия в совместных стратегических учениях "Запад 2021", - сказал Маскалев.Он отметил, что в субботу продолжается голосование в Минске, Бресте и Островце. "Завтра, в основной день голосования, для удобства граждан, будут открыты участки и в других крупных городах республики. Это - Гродно, Витебск, Гомель, Могилев и Бобруйск", - продолжил пресс-секретарь.Ранее посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов оценивал, что в период проведения выборов в Госдуму РФ на белорусской территории могут находиться порядка 100 тысяч россиян.
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гомель, белоруссия, могилев, гродно, витебск, госдума рф, бобруйск, россия
13:13 18.09.2021
 
В Белоруссии проголосовали более 7,5 тысячи россиян на выборах в Госдуму

Представитель посольства Маскалев: более 7,5 тысячи россиян проголосовали в Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке в посольстве России в Минске
Голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке в посольстве России в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Более 7,5 тысячи граждан России проголосовали на избирательных участках, открытых в Белоруссии во время досрочного голосования на выборах в Госдуму, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь посольства РФ в республике Алексей Маскалев.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году в России с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
"Более 7,5 тысячи россиян проголосовали на избирательных участках, открытых на территории Республики Беларусь во время досрочного голосования. Это как граждане постоянно проживающие, так и временно находящиеся в Беларуси, а также военнослужащие, которые служат на российских военных объектах и прибывшие (в республику - ред.) для участия в совместных стратегических учениях "Запад 2021", - сказал Маскалев.
Он отметил, что в субботу продолжается голосование в Минске, Бресте и Островце. "Завтра, в основной день голосования, для удобства граждан, будут открыты участки и в других крупных городах республики. Это - Гродно, Витебск, Гомель, Могилев и Бобруйск", - продолжил пресс-секретарь.
Ранее посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов оценивал, что в период проведения выборов в Госдуму РФ на белорусской территории могут находиться порядка 100 тысяч россиян.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуГомельБелоруссияМогилевГродноВитебскГосдума РФБобруйскРоссия
 
 
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