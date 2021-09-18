https://ria.ru/20210918/belorussiya-1750668176.html

В Белоруссии проголосовали более 7,5 тысячи россиян на выборах в Госдуму

В Белоруссии проголосовали более 7,5 тысячи россиян на выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021

В Белоруссии проголосовали более 7,5 тысячи россиян на выборах в Госдуму

Более 7,5 тысячи граждан России проголосовали на избирательных участках, открытых в Белоруссии во время досрочного голосования на выборах в Госдуму, сообщил РИА РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T13:13

2021-09-18T13:13

2021-09-18T13:13

выборы в государственную думу

гомель

белоруссия

могилев

гродно

витебск

госдума рф

бобруйск

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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Более 7,5 тысячи граждан России проголосовали на избирательных участках, открытых в Белоруссии во время досрочного голосования на выборах в Госдуму, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь посольства РФ в республике Алексей Маскалев.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году в России с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур."Более 7,5 тысячи россиян проголосовали на избирательных участках, открытых на территории Республики Беларусь во время досрочного голосования. Это как граждане постоянно проживающие, так и временно находящиеся в Беларуси, а также военнослужащие, которые служат на российских военных объектах и прибывшие (в республику - ред.) для участия в совместных стратегических учениях "Запад 2021", - сказал Маскалев.Он отметил, что в субботу продолжается голосование в Минске, Бресте и Островце. "Завтра, в основной день голосования, для удобства граждан, будут открыты участки и в других крупных городах республики. Это - Гродно, Витебск, Гомель, Могилев и Бобруйск", - продолжил пресс-секретарь.Ранее посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов оценивал, что в период проведения выборов в Госдуму РФ на белорусской территории могут находиться порядка 100 тысяч россиян.

гомель

белоруссия

могилев

гродно

витебск

бобруйск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гомель, белоруссия, могилев, гродно, витебск, госдума рф, бобруйск, россия