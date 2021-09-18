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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/bashkiriya-1750657564.html
В ЦИК Башкирии рассказали о жалобах, поступивших в первый день выборов
В ЦИК Башкирии рассказали о жалобах, поступивших в первый день выборов - РИА Новости, 18.09.2021
В ЦИК Башкирии рассказали о жалобах, поступивших в первый день выборов
В Центральную избирательную комиссию Башкирии за первый день голосования поступило 7-8 жалоб на нарушения на выборах в Госдуму, но ни одно из них не нашло... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T11:32
2021-09-18T11:32
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
республика башкортостан
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УФА, 18 сен - РИА Новости. В Центральную избирательную комиссию Башкирии за первый день голосования поступило 7-8 жалоб на нарушения на выборах в Госдуму, но ни одно из них не нашло подтверждения, заявил заместитель председателя ЦИК региона Марат Гадилов."В первый день голосования жалоб, на самом деле, было не так много, семь или восемь среди всех обращений. Все доводы, которые приведены в этих жалобах, своего отражения не нашли", - заявил на брифинге Гадилов журналистам.Он отметил, что избиратели жаловались на якобы незаконную агитацию и на очереди на избирательных участках."По очередям с участковыми комиссиями проведена разъяснительная работа о необходимости разграничения потоков людей", - сказал Гадилов, отметив, в первый день голосования в ЦИК Башкирии поступило 42 обращения, и в основном люди искали свои участки и хотели проголосовать дома.
https://ria.ru/20210917/zhaloby-1750502752.html
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политика, госдума рф, республика башкортостан
11:32 18.09.2021
 
В ЦИК Башкирии рассказали о жалобах, поступивших в первый день выборов

В ЦИК Башкирии рассказали о работе по жалобам, поступившим в первый день выборов

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВыборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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УФА, 18 сен - РИА Новости. В Центральную избирательную комиссию Башкирии за первый день голосования поступило 7-8 жалоб на нарушения на выборах в Госдуму, но ни одно из них не нашло подтверждения, заявил заместитель председателя ЦИК региона Марат Гадилов.
"В первый день голосования жалоб, на самом деле, было не так много, семь или восемь среди всех обращений. Все доводы, которые приведены в этих жалобах, своего отражения не нашли", - заявил на брифинге Гадилов журналистам.
Голосование на выборах в Госдуму на избирательном участке в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 12:39Выборы в Государственную думу
В ЦИК не выявили серьезных жалоб на выборах в Госдуму
Он отметил, что избиратели жаловались на якобы незаконную агитацию и на очереди на избирательных участках.
"По очередям с участковыми комиссиями проведена разъяснительная работа о необходимости разграничения потоков людей", - сказал Гадилов, отметив, в первый день голосования в ЦИК Башкирии поступило 42 обращения, и в основном люди искали свои участки и хотели проголосовать дома.
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думу — 2021
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