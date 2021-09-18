https://ria.ru/20210918/alyans-1750716281.html

Депутат Госдумы назвала создание AUKUS геополитическим унижением Франции

Депутат Госдумы назвала создание AUKUS геополитическим унижением Франции - РИА Новости, 18.09.2021

Депутат Госдумы назвала создание AUKUS геополитическим унижением Франции

Член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина, комментируя РИА Новости создание альянса AUKUS и скандал с отзывом французского посла из США,... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T20:52

2021-09-18T20:52

2021-09-18T20:52

в мире

франция

елена панина

евросоюз

госдума рф

газпром

балтийское море

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_87106f3eab6ba2d304f83db2089ae0b6.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина, комментируя РИА Новости создание альянса AUKUS и скандал с отзывом французского посла из США, заявила, что Вашингтон занимается геополитическим унижением европейских союзников, в том числе Франции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Несколько дней назад Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал решение "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. После этого Париж отозвал для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры."Помимо экономического ущерба действия США в отношении союзников сопровождаются их геополитическими унижениями. Германию лишают возможности вести самостоятельную политику на российском направлении, Францию выдавливают из Азиатско-Тихоокеанского региона, где под ее контролем сохранились огромные акватории. И это происходит на фоне предстоящих президентских выборов, где (президент Франции Эммануэль) Макрон хотел бы презентовать себя французам как политика, возвращающего Франции позиции ведущей державы мира", - заявила Панина.Она добавила, что США привыкли относиться к европейским партнерам "как к вассалам", а это неизбежно вызовет обратную реакцию. "Мы можем прогнозировать, что Европа вскоре предпримет шаги, направленные на достижение большей самостоятельности от США во всех сферах", - отметила Панина.Политик напомнила, что США постоянно обвиняют Россию в "так называемых злонамеренных действиях", направленных на "подрыв единства Запада". "Госдеп США, очевидно, постоянно пытается приписать России свои собственные "достижения". На самом деле эти действия регулярно совершают сами США. Сначала они блокировали "Северный поток 2", создавая проблемы Германии, а теперь лишили французский ВПК стратегически важного для всей отрасли контракта", - отметила Панина.Газопровод "Северный поток 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. "Газпром" 10 сентября сообщил, что его строительство полностью завершено. Идут пусконаладочные работы. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу. В России же неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступали за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210917/aukus-1750443498.html

https://ria.ru/20210917/parizh-1750564780.html

https://ria.ru/20210918/frantsiya-1750597913.html

франция

балтийское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция, елена панина, евросоюз, госдума рф, газпром, балтийское море, северный поток — 2, цены на нефть, россия