https://ria.ru/20210917/zelenskiy-1750524792.html

Зеленский заявил, что Меркель остановила "вторжение России" в 2015 году

Зеленский заявил, что Меркель остановила "вторжение России" в 2015 году - РИА Новости, 17.09.2021

Зеленский заявил, что Меркель остановила "вторжение России" в 2015 году

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, благодаря посредническим усилиям в 2015 году, помогла предотвратить... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:45

2021-09-17T13:45

2021-09-17T13:45

в мире

украина

киев

германия

москва

владимир путин

ангела меркель

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746775977_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_9f10a5632f9a1c345a5a19a96d87ba53.jpg

КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, благодаря посредническим усилиям в 2015 году, помогла предотвратить "широкомасштабное военное вторжение РФ на территорию Украины", следует из наградного листа для представления к награждению, фотокопию которого опубликовало агентство "Украинские новости" в пятницу.Зеленский в августе своим указом наградил Меркель "за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" орденом Свободы."Благодаря ее личным посредническим усилиям в 2015 году удалось фактически остановить широкомасштабное военное вторжение РФ на территорию Украины, а также инициировать и обеспечить последовательную поддержку на уровне ЕС санкционной политики по отношению к Москве", - говорится в документе.В наградном листе сообщается, что Меркель является одним из наиболее благосклонно настроенных к Украине немецких политиков, лично способствует широкой поддержке Киева в рамках проведения комплексных реформ.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210828/ultimatum-1747620412.html

https://ria.ru/20210822/zakharova-1746769750.html

https://ria.ru/20210822/orden-1746763739.html

украина

киев

германия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, германия, москва, владимир путин, ангела меркель, владимир зеленский, россия