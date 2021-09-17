Зеленский заявил, что Меркель остановила "вторжение России" в 2015 году
Зеленский поблагодарил Меркель за предотвращение "военного вторжения России" в 2015 году
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Киеве
КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, благодаря посредническим усилиям в 2015 году, помогла предотвратить "широкомасштабное военное вторжение РФ на территорию Украины", следует из наградного листа для представления к награждению, фотокопию которого опубликовало агентство "Украинские новости" в пятницу.
Зеленский в августе своим указом наградил Меркель "за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" орденом Свободы.
"Благодаря ее личным посредническим усилиям в 2015 году удалось фактически остановить широкомасштабное военное вторжение РФ на территорию Украины, а также инициировать и обеспечить последовательную поддержку на уровне ЕС санкционной политики по отношению к Москве", - говорится в документе.
В наградном листе сообщается, что Меркель является одним из наиболее благосклонно настроенных к Украине немецких политиков, лично способствует широкой поддержке Киева в рамках проведения комплексных реформ.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
22 августа, 17:53Зеленский наградил Меркель орденом Свободы