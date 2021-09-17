https://ria.ru/20210917/zavod-1750467628.html
Завод по производству кормов для животных откроется в Подмосковье
Завод по производству кормов для животных откроется в Подмосковье - РИА Новости, 17.09.2021
Завод по производству кормов для животных откроется в Подмосковье
Научно-производственный центр кормовых технологий завершил строительство завода по производству кормов для животных на территории Дмитровского округа Московской РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:35
2021-09-17T10:35
2021-09-17T10:35
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экономика
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Научно-производственный центр кормовых технологий завершил строительство завода по производству кормов для животных на территории Дмитровского округа Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Предприятие построено на территории индустриального парка "Подосинки". Объем инвестиций в проект составил 2,9 миллиарда рублей, производственная мощность – более 20 тысяч тонн кормов в год."На новом предприятии будут созданы около 230 рабочих мест. Запуск производства может состояться уже в октябре", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
https://ria.ru/20210916/monitoring-1750413144.html
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