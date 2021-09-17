Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210917/zakupki-1750432368.html
Истребитель Checkmate хотят включить в государственную программу вооружений
Истребитель Checkmate хотят включить в государственную программу вооружений - РИА Новости, 17.09.2021
Истребитель Checkmate хотят включить в государственную программу вооружений
В Госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы могут внести закупку истребителей Checkmate для ВКС России, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T00:32
2021-09-17T11:12
новое оружие россии
технологии
комсомольск-на-амуре
юрий слюсарь
воздушно-космические силы россии
юрий борисов (вице-премьер)
россия
checkmate
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742182698_0:231:2998:1917_1920x0_80_0_0_6c92eb8f8142c4251e5c16cdea2fd17a.jpg
ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. В Госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы могут внести закупку истребителей Checkmate для ВКС России, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов.Борисов отметил, что наличие только одного двигателя в Checkmate вызывает у Минобороны настороженность с точки зрения требований надежности, однако напомнил, что однодвигательные истребители активно используются в других странах. Он добавил, что наличие самолета на вооружении cобственной армии способствует экспортному потенциалу машины.Прототип нового Су-75 пятого поколения впервые представили на Международном авиакосмическом салоне в Жуковском. Истребитель рассчитан в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки. Первый полет запланирован на 2023 год, серийное производство — на 2025-й.Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ).
https://ria.ru/20210917/checkmate-1750431443.html
комсомольск-на-амуре
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742182698_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_022dcdf681d74f31482d1b96393e5989.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, комсомольск-на-амуре, юрий слюсарь , воздушно-космические силы россии, юрий борисов (вице-премьер), россия, checkmate
00:32 17.09.2021 (обновлено: 11:12 17.09.2021)
 
Истребитель Checkmate хотят включить в государственную программу вооружений

Вице-премьер Борисов: закупку Checkmate планируют включить в госпрограмму вооружений

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. В Госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы могут внести закупку истребителей Checkmate для ВКС России, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов.

"В планах будущей госпрограммы вооружения рассмотрят возможность его приобретения", - сказал он.

Борисов отметил, что наличие только одного двигателя в Checkmate вызывает у Минобороны настороженность с точки зрения требований надежности, однако напомнил, что однодвигательные истребители активно используются в других странах.
Он добавил, что наличие самолета на вооружении cобственной армии способствует экспортному потенциалу машины.
Прототип нового Су-75 пятого поколения впервые представили на Международном авиакосмическом салоне в Жуковском. Истребитель рассчитан в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки. Первый полет запланирован на 2023 год, серийное производство — на 2025-й.
Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ).
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
00:22Новое оружие России
Борисов рассказал, когда планируется начать производство Checkmate
 
Новое оружие РоссииТехнологииКомсомольск-на-АмуреЮрий СлюсарьВоздушно-космические силы РоссииЮрий Борисов (вице-премьер)РоссияCheckmate
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:22RT обратился в Роскомнадзор и прокуратуру из-за блокировки аккаунта Redfish
14:21В России запустили производство вакцины AstraZeneca против COVID-19
14:20Путин объяснил, почему работает в режиме изоляции
14:20Мосгоризбирком опроверг сообщение о вбросе на одном из участков
14:19В Бурятии проголосовали более девяти процентов избирателей
14:16В Мурманской области около 25 тысяч человек проголосовали онлайн
14:13Умерла актриса Голливуда Джейн Пауэлл
14:11Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме 0:13
14:10В Красноярском крае проголосовали более восьми процентов избирателей
14:08Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании
14:08Губернатор Ярославской области проголосовал на выборах в Госдуму
14:07Путин рассказал о выгодах от переезда штаб-квартиры Газпрома в Петербург
14:07Глава Карачаево-Черкесии проголосовал на выборах в Госдуму
14:05Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
14:04Страны ШОС выступили за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане
14:03Калининградские врачи извлекли из желудка младенца гидрогелевый шарик
14:01Саратовский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:59Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:59СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
13:58На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки
Лента новостейМолния