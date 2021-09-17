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Истребитель Checkmate хотят включить в государственную программу вооружений
Истребитель Checkmate хотят включить в государственную программу вооружений - РИА Новости, 17.09.2021
Истребитель Checkmate хотят включить в государственную программу вооружений
В Госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы могут внести закупку истребителей Checkmate для ВКС России, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T00:32
2021-09-17T00:32
2021-09-17T11:12
новое оружие россии
технологии
комсомольск-на-амуре
юрий слюсарь
воздушно-космические силы россии
юрий борисов (вице-премьер)
россия
checkmate
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ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. В Госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы могут внести закупку истребителей Checkmate для ВКС России, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов.Борисов отметил, что наличие только одного двигателя в Checkmate вызывает у Минобороны настороженность с точки зрения требований надежности, однако напомнил, что однодвигательные истребители активно используются в других странах. Он добавил, что наличие самолета на вооружении cобственной армии способствует экспортному потенциалу машины.Прототип нового Су-75 пятого поколения впервые представили на Международном авиакосмическом салоне в Жуковском. Истребитель рассчитан в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки. Первый полет запланирован на 2023 год, серийное производство — на 2025-й.Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ).
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технологии, комсомольск-на-амуре, юрий слюсарь , воздушно-космические силы россии, юрий борисов (вице-премьер), россия, checkmate
00:32 17.09.2021 (обновлено: 11:12 17.09.2021)
Истребитель Checkmate хотят включить в государственную программу вооружений
Вице-премьер Борисов: закупку Checkmate планируют включить в госпрограмму вооружений