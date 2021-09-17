https://ria.ru/20210917/zakupki-1750432368.html

Истребитель Checkmate хотят включить в государственную программу вооружений

Истребитель Checkmate хотят включить в государственную программу вооружений - РИА Новости, 17.09.2021

Истребитель Checkmate хотят включить в государственную программу вооружений

В Госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы могут внести закупку истребителей Checkmate для ВКС России, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T00:32

2021-09-17T00:32

2021-09-17T11:12

новое оружие россии

технологии

комсомольск-на-амуре

юрий слюсарь

воздушно-космические силы россии

юрий борисов (вице-премьер)

россия

checkmate

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742182698_0:231:2998:1917_1920x0_80_0_0_6c92eb8f8142c4251e5c16cdea2fd17a.jpg

ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. В Госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы могут внести закупку истребителей Checkmate для ВКС России, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов.Борисов отметил, что наличие только одного двигателя в Checkmate вызывает у Минобороны настороженность с точки зрения требований надежности, однако напомнил, что однодвигательные истребители активно используются в других странах. Он добавил, что наличие самолета на вооружении cобственной армии способствует экспортному потенциалу машины.Прототип нового Су-75 пятого поколения впервые представили на Международном авиакосмическом салоне в Жуковском. Истребитель рассчитан в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки. Первый полет запланирован на 2023 год, серийное производство — на 2025-й.Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ).

https://ria.ru/20210917/checkmate-1750431443.html

комсомольск-на-амуре

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, комсомольск-на-амуре, юрий слюсарь , воздушно-космические силы россии, юрий борисов (вице-премьер), россия, checkmate