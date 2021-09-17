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В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции - РИА Новости, 17.09.2021
В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
Задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции в Воронежской области, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:51
2021-09-17T14:05
происшествия
воронежская область
россия
нападение на отдел полиции под воронежем
лискинский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции в Воронежской области, сообщается на сайте МВД Медиа."Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области", - говорится в сообщении.Мужчина подозревается в том, что убил знакомую семью на почве бытового конфликта и взорвал дверь отдела полиции по Лискинскому району Воронежской области. В результате взрыва ранен сотрудник взвода ППС, его жизни ничего не угрожает.
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воронежская область
россия
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происшествия, воронежская область, россия, нападение на отдел полиции под воронежем, лискинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:51 17.09.2021 (обновлено: 14:05 17.09.2021)
 
В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции

В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на полицию и убийстве семьи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции в Воронежской области, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области", - говорится в сообщении.
Мужчина подозревается в том, что убил знакомую семью на почве бытового конфликта и взорвал дверь отдела полиции по Лискинскому району Воронежской области. В результате взрыва ранен сотрудник взвода ППС, его жизни ничего не угрожает.
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ПроисшествияВоронежская областьРоссияНападение на отдел полиции под ВоронежемЛискинский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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