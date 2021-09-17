https://ria.ru/20210917/zaderzhanie-1750526189.html

В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции

В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции - РИА Новости, 17.09.2021

В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции

Задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции в Воронежской области, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:51

2021-09-17T13:51

2021-09-17T14:05

происшествия

воронежская область

россия

нападение на отдел полиции под воронежем

лискинский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции в Воронежской области, сообщается на сайте МВД Медиа."Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области", - говорится в сообщении.Мужчина подозревается в том, что убил знакомую семью на почве бытового конфликта и взорвал дверь отдела полиции по Лискинскому району Воронежской области. В результате взрыва ранен сотрудник взвода ППС, его жизни ничего не угрожает.

https://ria.ru/20210904/zaderzhanie-1748653256.html

воронежская область

россия

лискинский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронежская область, россия, нападение на отдел полиции под воронежем, лискинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)