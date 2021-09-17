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В Кировской области почти 15 процентов избирателей проголосовали на выборах

В Кировской области почти 15 процентов избирателей проголосовали на выборах - РИА Новости, 17.09.2021

В Кировской области почти 15 процентов избирателей проголосовали на выборах

Явка избирателей в первый день выборов в Госдуму и региональный парламент в Кировской области почти достигла 15%, сообщили РИА Новости в облизибиркоме. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T22:43

2021-09-17T22:43

2021-09-17T22:43

выборы в государственную думу

политика

кировская область

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен – РИА Новости. Явка избирателей в первый день выборов в Госдуму и региональный парламент в Кировской области почти достигла 15%, сообщили РИА Новости в облизибиркоме."Явка в Кировской области на 20.00 составила 14,98%", - сообщили в облизбиркоме.Выборы продолжатся в субботу и воскресенье.В Кировской области с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и выборы депутатов законодательного собрания региона седьмого созыва.Явка избирателей на выборах в Государственную думу Федерального собрания РФ седьмого созыва 18 сентября 2016 года в Кировской области составила 41,9%.

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политика, кировская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия