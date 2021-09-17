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Явка на выборах в Чечне в первый день голосования составила 39,46 процента
Явка на выборах в Чечне в первый день голосования составила 39,46 процента - РИА Новости, 17.09.2021
Явка на выборах в Чечне в первый день голосования составила 39,46 процента
Явка на выборах в Чечне в первый день голосования составила 39,46%, сообщает избирательная комиссия Чечни. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T20:53
2021-09-17T20:53
2021-09-17T21:02
выборы в государственную думу
политика
выборы
выборы в государственную думу
чеченская республика (чечня)
россия
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ГРОЗНЫЙ, 17 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Чечне в первый день голосования составила 39,46%, сообщает избирательная комиссия Чечни."По итогам первого дня голосования явка избирателей в Чеченской республике составила 305 793 избирателя или 39,46% от общего числа избирателей", - передает пресс-служба избиркома Чечни.По данным избирком, первый день выборов прошел в штатном режиме, жалоб и обращений от наблюдателей и других участников голосования не поступало.В Чечне 17, 18 и 19 сентября проходят многоуровневые выборы депутатов Госдумы, главы Чечни, депутатов местного парламента, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.
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РИА Новости
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политика, выборы, выборы в государственную думу, чеченская республика (чечня), россия
20:53 17.09.2021 (обновлено: 21:02 17.09.2021)
Явка на выборах в Чечне в первый день голосования составила 39,46 процента
Явка на выборах в Чечне в первый день голосования составила 39,46 процента