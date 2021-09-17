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Явка на выборах в Чечне в первый день голосования составила 39,46 процента

Явка на выборах в Чечне в первый день голосования составила 39,46 процента - РИА Новости, 17.09.2021

Явка на выборах в Чечне в первый день голосования составила 39,46 процента

Явка на выборах в Чечне в первый день голосования составила 39,46%, сообщает избирательная комиссия Чечни. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T20:53

2021-09-17T20:53

2021-09-17T21:02

выборы в государственную думу

политика

выборы

выборы в государственную думу

чеченская республика (чечня)

россия

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ГРОЗНЫЙ, 17 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Чечне в первый день голосования составила 39,46%, сообщает избирательная комиссия Чечни."По итогам первого дня голосования явка избирателей в Чеченской республике составила 305 793 избирателя или 39,46% от общего числа избирателей", - передает пресс-служба избиркома Чечни.По данным избирком, первый день выборов прошел в штатном режиме, жалоб и обращений от наблюдателей и других участников голосования не поступало.В Чечне 17, 18 и 19 сентября проходят многоуровневые выборы депутатов Госдумы, главы Чечни, депутатов местного парламента, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, выборы в государственную думу, чеченская республика (чечня), россия