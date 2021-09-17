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Явка на выборах в Тюменской области составила 20,92 процента
Явка на выборах в Тюменской области составила 20,92 процента - РИА Новости, 17.09.2021
Явка на выборах в Тюменской области составила 20,92 процента
Явка на выборах в Тюменской области в первый из трех дней голосования составила 20,92%, сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T20:39
2021-09-17T20:39
2021-09-17T20:39
выборы в государственную думу
политика
тюменская область
ялуторовск
госдума рф
россия
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ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Тюменской области в первый из трех дней голосования составила 20,92%, сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин."Нужно сказать, тюменцы достаточно активны в рамках этого осеннего голосования. Я бы оценил явку наших земляков чуть выше среднего. Мы в тренде и Уральского федерального округа, мы идем в тренде и в целом по Российской Федерации. На сегодня, когда закрылись все 1070 участков в нашем регионе, проголосовало 185 836 тюменцев. Это 20,92 процента", - заявил председатель избиркома Тюменской области Игорь Халин, чьи слова приводится в Telegram-канале "Оперативный штаб. Тюмень".Председатель избиркома отметил, что достаточно активно в первый день выборов голосовали города Ялуторовск, Заводоуковск, в лидерах - город Ишим, где явка составила 27,7 %.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. В Тюменской области выбирают депутатов Госдумы, регионального парламента, в ряде муниципалитетов проходят довыборы депутатов в местные думы. Голосование на всех участках проходит в штатном режиме, грубых нарушений, провокаций по итогам первого дня голосования в регионе не отмечено, сообщил Халин.
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политика, тюменская область, ялуторовск, госдума рф, россия
Явка на выборах в Тюменской области составила 20,92 процента
Явка на выборах в Госдуму и облдуму в Тюменской области составила 20,92 процента