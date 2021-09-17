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Губернатор Ямала проголосовал в первый день выборов
Губернатор Ямала проголосовал в первый день выборов - РИА Новости, 17.09.2021
Губернатор Ямала проголосовал в первый день выборов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов проголосовал в первый день выборов, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:29
2021-09-17T11:29
выборы в государственную думу
политика
губкинский
тюменская областная дума
ямал
дмитрий артюхов
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов проголосовал в первый день выборов, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.На Ямале в пятницу открылись 221 постоянный и 16 временных участков для голосования."Участки заработали ровно в 8.00 (6.00 мск) без нарушений и сбоев. В числе первых свой выбор сделал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Губернатор отметил большую заинтересованность избирателей. В первый час после открытия участка проголосовало около сотни человек", - говорится в сообщении.По словам губернатора, меры безопасности соблюдаются, насколько это возможно."Мы должны ответственно подойти к этому важнейшему государственному событию. Радует, что уже в пятницу с утра видна большая заинтересованность граждан. Трехдневное голосование позволяет выбрать удобное для этого время и проголосовать за будущее нашей страны, Ямала. Необходимо проявить свою гражданскую позицию и сделать выбор", - приводятся в сообщении слова главы региона.На данный момент с учетом итогов досрочного голосования на Ямале проголосовали почти 11% избирателей или более 40 тысяч человек. Это кочующее население, а также работающие вахтовым методом сотрудники предприятий ТЭК. Временные участки развернуты на базе Салехардской, Новоуренгойской и Ноябрьской больниц, а также на железнодорожной станции Ноябрьск, на отдаленных производственных промыслах, в том числе в поселках Ямбург и Саббета, уточняют власти.Ямальцы участвуют в семи выборных кампаниях – депутатов Государственной думы Российской Федерации VIII созыва, Тюменской областной думы VII созыва, муниципальных представительных органов в Ямальском, Приуральском, Красноселькупском районах, городе Губкинский. Жители села Мужи выбирают главу поселения.
https://ria.ru/20210826/korruptsiya-1747367771.html
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политика, губкинский, тюменская областная дума, ямал, дмитрий артюхов, россия
11:29 17.09.2021
 
Губернатор Ямала проголосовал в первый день выборов

Губернатор Ямала Артюхов проголосовал в первый день выборов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов проголосовал в первый день выборов, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.
На Ямале в пятницу открылись 221 постоянный и 16 временных участков для голосования.
"Участки заработали ровно в 8.00 (6.00 мск) без нарушений и сбоев. В числе первых свой выбор сделал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Губернатор отметил большую заинтересованность избирателей. В первый час после открытия участка проголосовало около сотни человек", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, меры безопасности соблюдаются, насколько это возможно.
"Мы должны ответственно подойти к этому важнейшему государственному событию. Радует, что уже в пятницу с утра видна большая заинтересованность граждан. Трехдневное голосование позволяет выбрать удобное для этого время и проголосовать за будущее нашей страны, Ямала. Необходимо проявить свою гражданскую позицию и сделать выбор", - приводятся в сообщении слова главы региона.
На данный момент с учетом итогов досрочного голосования на Ямале проголосовали почти 11% избирателей или более 40 тысяч человек. Это кочующее население, а также работающие вахтовым методом сотрудники предприятий ТЭК. Временные участки развернуты на базе Салехардской, Новоуренгойской и Ноябрьской больниц, а также на железнодорожной станции Ноябрьск, на отдаленных производственных промыслах, в том числе в поселках Ямбург и Саббета, уточняют власти.
Ямальцы участвуют в семи выборных кампаниях – депутатов Государственной думы Российской Федерации VIII созыва, Тюменской областной думы VII созыва, муниципальных представительных органов в Ямальском, Приуральском, Красноселькупском районах, городе Губкинский. Жители села Мужи выбирают главу поселения.
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