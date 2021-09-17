https://ria.ru/20210917/xiaomi-1750553861.html
Xiaomi исправила давнюю проблему своих смартфонов
Xiaomi исправила давнюю проблему своих смартфонов - РИА Новости, 17.09.2021
Xiaomi исправила давнюю проблему своих смартфонов
В новых смартфонах Xiaomi серии 11T решена проблема некорректной работы датчика приближения. Неприятная особенность, которая раздражала пользователей несколько... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:49
2021-09-17T15:49
2021-09-17T15:49
наука
технологии
xiaomi inc
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В новых смартфонах Xiaomi серии 11T решена проблема некорректной работы датчика приближения. Неприятная особенность, которая раздражала пользователей несколько лет, должна остаться в прошлом, сообщает Gizmochina.Решение, названное AI Virtual Proximity Sensor, разработано китайской компанией в сотрудничестве с Elliptic Labs. Отдельный датчик заменен на программное решение, основанное на работе других компонентов.Помимо проблем с работой физического датчика, разработчики отмечают, что новое решение снижает затраты и устраняет риски, связанные с их поставками. Иными словами, Xiaomi сможет экономить на производстве новых моделей.Xiaomi 11T и 11T Pro пришли на смену прошлогодней серии 10T. Смартфоны получили улучшенные характеристики, а старшая модель способна заряжаться на мощности 120 Вт.
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технологии, xiaomi inc
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.
В новых смартфонах Xiaomi серии 11T решена проблема некорректной работы датчика приближения. Неприятная особенность, которая раздражала пользователей несколько лет, должна остаться в прошлом, сообщает
Gizmochina.
Решение, названное AI Virtual Proximity Sensor, разработано китайской компанией в сотрудничестве с Elliptic Labs. Отдельный датчик заменен на программное решение, основанное на работе других компонентов.
Помимо проблем с работой физического датчика, разработчики отмечают, что новое решение снижает затраты и устраняет риски, связанные с их поставками. Иными словами, Xiaomi сможет экономить на производстве новых моделей.
Xiaomi 11T и 11T Pro пришли на смену прошлогодней серии 10T. Смартфоны получили улучшенные характеристики, а старшая модель способна заряжаться на мощности 120 Вт.