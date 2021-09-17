06:29 17.09.2021 (обновлено: 10:20 17.09.2021)
Более 50 отреставрированных икон показывают в музее Рублева в Москве
Более 50 отреставрированных икон показывают в музее имени Андрея Рублева в Москве
© Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея РублеваИкона после реставрации
© Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Более 50 редких икон, отреставрированных специалистами Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), покажут на выставке "Призвание" в столичном музее имени Андрея Рублева.
© Фото : Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
Куратор выставки "Призвание. 25 лет сотрудничества музея и кафедры реставрации ПСТГУ" Ольга Труфанова
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Куратор выставки "Призвание. 25 лет сотрудничества музея и кафедры реставрации ПСТГУ" Ольга Труфанова
© Фото : Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
© Фото : Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея РублеваПосетители открытия выставки
2 из 4
Посетители открытия выставки
© Фото : Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
© Фото : Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея РублеваПосетители открытия выставки
3 из 4
Посетители открытия выставки
© Фото : Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
© Фото : Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея РублеваПосетители открытия выставки
4 из 4
Посетители открытия выставки
© Фото : Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
1 из 4
Куратор выставки "Призвание. 25 лет сотрудничества музея и кафедры реставрации ПСТГУ" Ольга Труфанова
© Фото : Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
2 из 4
Посетители открытия выставки
© Фото : Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
3 из 4
Посетители открытия выставки
© Фото : Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
4 из 4
Посетители открытия выставки
© Фото : Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
"Выставка посвящена 25-летию сотрудничества музея имени Андрея Рублева и кафедры реставрации ПСТГУ, всего за эти годы было отреставрировано более ста икон, на выставке представлено более 50 икон середины XVI – начала ХХ веков из собрания музея, некоторые из них находятся в постоянной экспозиции музея, а некоторые впервые представлены публике", — рассказал РИА Новости куратор выставки, заведующий сектором научно-методической работы музея Дионисий Денисов.
В частности, впервые экспонируется редкая икона "Параскева Пятница", которая была отреставрирована только в этом году, икона "Введение во храм", которая еще находится в процессе реставрации. К числу редких икон, отреставрированных в ПСТГУ, относятся "Доброчадие" последней трети XVIII века и "Предательство Иуды" начала XVIII века.
По словам Денисова, в процессе реставрации, которая сопровождается технико-технологическим и искусствоведческим исследованием, эксперты совершили немало открытий. К примеру, удалось уточнить происхождение некоторых икон, определить неизвестного преподобного на иконе из Калязина, а также найти автограф известного мастера.
© Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея РублеваИкона "Богоматерь на троне" после реставрации
1 из 5
Икона "Богоматерь на троне" после реставрации
© Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
© Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея РублеваИкона "Богоматерь на троне" до реставрации
2 из 5
Икона "Богоматерь на троне" до реставрации
© Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
© Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея РублеваИкона Иоанна Предтечи после реставрации
3 из 5
Икона Иоанна Предтечи после реставрации
© Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
© Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея РублеваИкона Иоанна Предтечи до реставрации
4 из 5
Икона Иоанна Предтечи до реставрации
© Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
© Фото : Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея РублеваСтол реставратора
5 из 5
Стол реставратора
© Фото : Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
1 из 5
Икона "Богоматерь на троне" после реставрации
© Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
2 из 5
Икона "Богоматерь на троне" до реставрации
© Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
3 из 5
Икона Иоанна Предтечи после реставрации
© Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
4 из 5
Икона Иоанна Предтечи до реставрации
© Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
5 из 5
Стол реставратора
© Фото : Предоставлено Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
Куратор заявил, что основателем и бессменным руководителем кафедры реставрации ПСТГУ долгие годы была недавно ушедшая из жизни Галина Клокова — почетный реставратор Москвы. "Этот год должен быть юбилейным для Галины Сергеевны, эта выставка — дань памяти ей", — отметил Денисов.
Выставка пройдет с 16 сентября по 5 декабря.