https://ria.ru/20210917/vystavka-1750322973.html

Более 50 отреставрированных икон показывают в музее Рублева в Москве

Более 50 отреставрированных икон показывают в музее Рублева в Москве - РИА Новости, 17.09.2021

Более 50 отреставрированных икон показывают в музее Рублева в Москве

Более 50 редких икон, отреставрированных специалистами Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), покажут на выставке "Призвание" в... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T06:29

2021-09-17T06:29

2021-09-17T10:20

культура

центральный музей древнерусского искусства имени андрея рублева

музеи

реставрация

выставки

новости культуры

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Более 50 редких икон, отреставрированных специалистами Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), покажут на выставке "Призвание" в столичном музее имени Андрея Рублева."Выставка посвящена 25-летию сотрудничества музея имени Андрея Рублева и кафедры реставрации ПСТГУ, всего за эти годы было отреставрировано более ста икон, на выставке представлено более 50 икон середины XVI – начала ХХ веков из собрания музея, некоторые из них находятся в постоянной экспозиции музея, а некоторые впервые представлены публике", — рассказал РИА Новости куратор выставки, заведующий сектором научно-методической работы музея Дионисий Денисов.В частности, впервые экспонируется редкая икона "Параскева Пятница", которая была отреставрирована только в этом году, икона "Введение во храм", которая еще находится в процессе реставрации. К числу редких икон, отреставрированных в ПСТГУ, относятся "Доброчадие" последней трети XVIII века и "Предательство Иуды" начала XVIII века.По словам Денисова, в процессе реставрации, которая сопровождается технико-технологическим и искусствоведческим исследованием, эксперты совершили немало открытий. К примеру, удалось уточнить происхождение некоторых икон, определить неизвестного преподобного на иконе из Калязина, а также найти автограф известного мастера.Куратор заявил, что основателем и бессменным руководителем кафедры реставрации ПСТГУ долгие годы была недавно ушедшая из жизни Галина Клокова — почетный реставратор Москвы. "Этот год должен быть юбилейным для Галины Сергеевны, эта выставка — дань памяти ей", — отметил Денисов.Выставка пройдет с 16 сентября по 5 декабря.

https://ria.ru/20210916/muzey-1750246530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный музей древнерусского искусства имени андрея рублева, музеи, реставрация, выставки, новости культуры