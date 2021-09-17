https://ria.ru/20210917/vybory-1750594682.html

Памфилова сообщила, что ЦИК знал о намерении Путина голосовать онлайн

Памфилова сообщила, что ЦИК знал о намерении Путина голосовать онлайн - РИА Новости, 17.09.2021

Памфилова сообщила, что ЦИК знал о намерении Путина голосовать онлайн

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что знала о намерении президента РФ Владимира Путина проголосовать через электронное дистанционное голосование, но эта... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T18:36

2021-09-17T18:36

2021-09-17T18:36

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что знала о намерении президента РФ Владимира Путина проголосовать через электронное дистанционное голосование, но эта информация не разглашалась, чтобы не провоцировать желающих обрушить систему.Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму, используя систему электронного голосования, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Он проголосовал на mos.ru. Я, конечно, об этом знала, но не говорила, потому что вы видели, какие мы приводили примеры DDOs-атак? Эта информация могла быть дополнительным катализатором для тех, кто попытался бы систему обрушить. Это одна из причин, проголосовал президент - об этом стало известно, хотя Песков сказал заранее, что это возможно", - сказала Памфилова журналистам в информцентре ЦИК."Проголосовал - и слава богу, для нас это поддержка большая", - подчеркнула Памфилова.Как добавил руководитель федерального центра информатизации при ЦИК Александр Сокольчук, президент подал заявление вовремя, в соответствии со сроками в постановлении ЦИК.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750590551.html

https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750591191.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия