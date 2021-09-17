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Памфилова сообщила, что ЦИК знал о намерении Путина голосовать онлайн
Памфилова сообщила, что ЦИК знал о намерении Путина голосовать онлайн - РИА Новости, 17.09.2021
Памфилова сообщила, что ЦИК знал о намерении Путина голосовать онлайн
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что знала о намерении президента РФ Владимира Путина проголосовать через электронное дистанционное голосование, но эта... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T18:36
2021-09-17T18:36
2021-09-17T18:36
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что знала о намерении президента РФ Владимира Путина проголосовать через электронное дистанционное голосование, но эта информация не разглашалась, чтобы не провоцировать желающих обрушить систему.Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму, используя систему электронного голосования, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Он проголосовал на mos.ru. Я, конечно, об этом знала, но не говорила, потому что вы видели, какие мы приводили примеры DDOs-атак? Эта информация могла быть дополнительным катализатором для тех, кто попытался бы систему обрушить. Это одна из причин, проголосовал президент - об этом стало известно, хотя Песков сказал заранее, что это возможно", - сказала Памфилова журналистам в информцентре ЦИК."Проголосовал - и слава богу, для нас это поддержка большая", - подчеркнула Памфилова.Как добавил руководитель федерального центра информатизации при ЦИК Александр Сокольчук, президент подал заявление вовремя, в соответствии со сроками в постановлении ЦИК.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750590551.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
Памфилова сообщила, что ЦИК знал о намерении Путина голосовать онлайн
Памфилова: ЦИК знал о решении Путина проголосовать в онлайн-режиме