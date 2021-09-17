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ЦИК готов реагировать на жалобы на незаконную агитацию, заявила Памфилова

ЦИК готов реагировать на жалобы на незаконную агитацию, заявила Памфилова - РИА Новости, 17.09.2021

ЦИК готов реагировать на жалобы на незаконную агитацию, заявила Памфилова

ЦИК готов реагировать, если поступят жалобы на незаконную агитацию во время единого дня голосования, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:37

2021-09-17T17:37

2021-09-17T17:37

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

элла памфилова

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ЦИК готов реагировать, если поступят жалобы на незаконную агитацию во время единого дня голосования, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова."У нас сложно регулируется агитация. В интернете продолжается, возьмите тех, кто позиционирует себя как оппозиционные СМИ, там тоже с утра до ночи агитация идет. Вопиющие какие-то если будут случаи, мы будем реагировать. В целом мониторингом мы не занимаемся. А если поступят, мы будем реагировать, будем направлять в Роспотребнадзор. Пока ничего выходящего за рамки того, что обычно бывает, мы не отследили", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Агитационный период для партий и кандидатов на выборах в Госдуму, согласно календарному плану ЦИК, длился до 00.00 по местному времени 17 сентября.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), элла памфилова