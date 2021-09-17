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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750582367.html
ЦИК готов реагировать на жалобы на незаконную агитацию, заявила Памфилова
ЦИК готов реагировать на жалобы на незаконную агитацию, заявила Памфилова - РИА Новости, 17.09.2021
ЦИК готов реагировать на жалобы на незаконную агитацию, заявила Памфилова
ЦИК готов реагировать, если поступят жалобы на незаконную агитацию во время единого дня голосования, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T17:37
2021-09-17T17:37
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
элла памфилова
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ЦИК готов реагировать, если поступят жалобы на незаконную агитацию во время единого дня голосования, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова."У нас сложно регулируется агитация. В интернете продолжается, возьмите тех, кто позиционирует себя как оппозиционные СМИ, там тоже с утра до ночи агитация идет. Вопиющие какие-то если будут случаи, мы будем реагировать. В целом мониторингом мы не занимаемся. А если поступят, мы будем реагировать, будем направлять в Роспотребнадзор. Пока ничего выходящего за рамки того, что обычно бывает, мы не отследили", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Агитационный период для партий и кандидатов на выборах в Госдуму, согласно календарному плану ЦИК, длился до 00.00 по местному времени 17 сентября.
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РИА Новости
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политика, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), элла памфилова
17:37 17.09.2021
 
ЦИК готов реагировать на жалобы на незаконную агитацию, заявила Памфилова

Глава ЦИК Памфилова: готовы реагировать, если поступят жалобы на незаконную агитацию

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ЦИК готов реагировать, если поступят жалобы на незаконную агитацию во время единого дня голосования, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"У нас сложно регулируется агитация. В интернете продолжается, возьмите тех, кто позиционирует себя как оппозиционные СМИ, там тоже с утра до ночи агитация идет. Вопиющие какие-то если будут случаи, мы будем реагировать. В целом мониторингом мы не занимаемся. А если поступят, мы будем реагировать, будем направлять в Роспотребнадзор. Пока ничего выходящего за рамки того, что обычно бывает, мы не отследили", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Агитационный период для партий и кандидатов на выборах в Госдуму, согласно календарному плану ЦИК, длился до 00.00 по местному времени 17 сентября.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Элла Памфилова
 
 
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