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Явка на выборах губернатора Тульской области составила почти 13 процентов
Явка на выборах губернатора Тульской области составила почти 13 процентов - РИА Новости, 17.09.2021
Явка на выборах губернатора Тульской области составила почти 13 процентов
Явка на выборах губернатора Тульской области на 15.00 мск в первый день голосования составила 12,96%, следует из данных облизбиркома. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T17:32
2021-09-17T17:32
2021-09-17T17:33
выборы в государственную думу
политика
тульская область
госдума рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Тульской области на 15.00 мск в первый день голосования составила 12,96%, следует из данных облизбиркома.Согласно опубликованным данным, на выборах главы региона к 15.00 проголосовали почти 75,4 тысячи человек или 12,96% избирателей. При этом явка на выборах депутатов Госдумы к 15.00 несколько выше – 13,12%.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. В Тульской области помимо депутатов Госдумы выбирают губернатора.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, тульская область, госдума рф
17:32 17.09.2021 (обновлено: 17:33 17.09.2021)
Явка на выборах губернатора Тульской области составила почти 13 процентов
Явка на выборах губернатора Тульской области на 15:00 составила 12,96 процента