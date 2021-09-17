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Явка на выборах губернатора Тульской области составила почти 13 процентов

Явка на выборах губернатора Тульской области составила почти 13 процентов - РИА Новости, 17.09.2021

Явка на выборах губернатора Тульской области составила почти 13 процентов

Явка на выборах губернатора Тульской области на 15.00 мск в первый день голосования составила 12,96%, следует из данных облизбиркома. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:32

2021-09-17T17:32

2021-09-17T17:33

выборы в государственную думу

политика

тульская область

госдума рф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Тульской области на 15.00 мск в первый день голосования составила 12,96%, следует из данных облизбиркома.Согласно опубликованным данным, на выборах главы региона к 15.00 проголосовали почти 75,4 тысячи человек или 12,96% избирателей. При этом явка на выборах депутатов Госдумы к 15.00 несколько выше – 13,12%.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. В Тульской области помимо депутатов Госдумы выбирают губернатора.

тульская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, тульская область, госдума рф