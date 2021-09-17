https://ria.ru/20210917/vybory-1750572878.html

Наблюдатель из Доминиканы оценил организацию выборов в Госдуму

Наблюдатель из Доминиканы оценил организацию выборов в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Наблюдатель из Доминиканы оценил организацию выборов в Госдуму

Процесс выборов в Госдуму организован прозрачно, сообщил журналистам международный наблюдатель из Доминиканы Самир Шами Исса. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:58

2021-09-17T16:58

2021-09-17T16:58

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

цик рф

элла памфилова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750355845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f679e730a99695c5aa7d563747afb55.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Процесс выборов в Госдуму организован прозрачно, сообщил журналистам международный наблюдатель из Доминиканы Самир Шами Исса."Мы сегодня посетили избирательные участки. Процесс очень организованный, мы увидели низкий процент голосующих. Но самое главное, что этот процесс организован очень прозрачно и демократично и в целом процесс очень организован", - сказал собеседник.Как сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, явка на 16.00 мск по РФ на выборах в Госдуму составила 9,16%.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия