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Выборы в Государственную думу
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Наблюдатель из Доминиканы оценил организацию выборов в Госдуму
Наблюдатель из Доминиканы оценил организацию выборов в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Наблюдатель из Доминиканы оценил организацию выборов в Госдуму
Процесс выборов в Госдуму организован прозрачно, сообщил журналистам международный наблюдатель из Доминиканы Самир Шами Исса. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:58
2021-09-17T16:58
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
цик рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Процесс выборов в Госдуму организован прозрачно, сообщил журналистам международный наблюдатель из Доминиканы Самир Шами Исса."Мы сегодня посетили избирательные участки. Процесс очень организованный, мы увидели низкий процент голосующих. Но самое главное, что этот процесс организован очень прозрачно и демократично и в целом процесс очень организован", - сказал собеседник.Как сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, явка на 16.00 мск по РФ на выборах в Госдуму составила 9,16%.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия
16:58 17.09.2021
 
Наблюдатель из Доминиканы оценил организацию выборов в Госдуму

Наблюдатель из Доминиканы Самир Шами Исса: процесс выборов в Госдуму организован прозрачно

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБаннер с символикой выборов в Госдуму
Баннер с символикой выборов в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Процесс выборов в Госдуму организован прозрачно, сообщил журналистам международный наблюдатель из Доминиканы Самир Шами Исса.
"Мы сегодня посетили избирательные участки. Процесс очень организованный, мы увидели низкий процент голосующих. Но самое главное, что этот процесс организован очень прозрачно и демократично и в целом процесс очень организован", - сказал собеседник.
Как сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, явка на 16.00 мск по РФ на выборах в Госдуму составила 9,16%.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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