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В Чечне явка на выборах составила 27,18 процента
В Чечне явка на выборах составила 27,18 процента - РИА Новости, 17.09.2021
В Чечне явка на выборах составила 27,18 процента
Более 210 тысяч избирателей в Чечне приняли участие в голосовании на выборах к 15.00 мск, явка составила 27,18% от общей численности избирателей, сообщает... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:24
2021-09-17T16:24
2021-09-17T16:26
выборы в государственную думу
политика
рамзан кадыров
ахмат кадыров (политик)
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ГРОЗНЫЙ, 17 сен - РИА Новости. Более 210 тысяч избирателей в Чечне приняли участие в голосовании на выборах к 15.00 мск, явка составила 27,18% от общей численности избирателей, сообщает избирательная комиссия Чечни."По данным государственной автоматизированной системы "Выборы" (ГАС-Выборы), на 15.00 часов в голосовании приняли участие 210 548 избирателей, что составляет 27,18% от общей численности избирателей в списках избирателей", - информирует избирком республики.Днем в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с семьей проголосовал на выборах в школе №1 имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова в родовом селе Ахмат-Юрт.В Чечне 17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ, главы Чечни, депутатов местного парламента, а также депутатов представительных органов муниципальных образований.
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РИА Новости
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политика, рамзан кадыров, ахмат кадыров (политик), госдума рф, чеченская республика (чечня), россия
16:24 17.09.2021 (обновлено: 16:26 17.09.2021)
В Чечне явка на выборах составила 27,18 процента
В Чечне явка на выборах в Госдуму к 15:00 составила 27,18 процента