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В Чечне явка на выборах составила 27,18 процента

В Чечне явка на выборах составила 27,18 процента - РИА Новости, 17.09.2021

В Чечне явка на выборах составила 27,18 процента

Более 210 тысяч избирателей в Чечне приняли участие в голосовании на выборах к 15.00 мск, явка составила 27,18% от общей численности избирателей, сообщает... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:24

2021-09-17T16:24

2021-09-17T16:26

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ГРОЗНЫЙ, 17 сен - РИА Новости. Более 210 тысяч избирателей в Чечне приняли участие в голосовании на выборах к 15.00 мск, явка составила 27,18% от общей численности избирателей, сообщает избирательная комиссия Чечни."По данным государственной автоматизированной системы "Выборы" (ГАС-Выборы), на 15.00 часов в голосовании приняли участие 210 548 избирателей, что составляет 27,18% от общей численности избирателей в списках избирателей", - информирует избирком республики.Днем в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с семьей проголосовал на выборах в школе №1 имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова в родовом селе Ахмат-Юрт.В Чечне 17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ, главы Чечни, депутатов местного парламента, а также депутатов представительных органов муниципальных образований.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, рамзан кадыров, ахмат кадыров (политик), госдума рф, чеченская республика (чечня), россия