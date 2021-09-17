https://ria.ru/20210917/vybory-1750564088.html

Сербский наблюдатель высоко оценил уровень организации выборов в России

Сербский наблюдатель высоко оценил уровень организации выборов в России - РИА Новости, 17.09.2021

Сербский наблюдатель высоко оценил уровень организации выборов в России

Организация выборов в Госдуму в России гарантирует демократический процесс и возможность всех граждан отдать свой голос по свободной воле, Сербии можно перенять РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:22

2021-09-17T16:22

2021-09-17T16:22

выборы в государственную думу

политика

сербия

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госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Организация выборов в Госдуму в России гарантирует демократический процесс и возможность всех граждан отдать свой голос по свободной воле, Сербии можно перенять используемые решения для проведения голосования, заявил международный наблюдатель от Парламентской ассамблеи ОДКБ, генеральный секретарь Сербской народной партии, депутат Народной Скупщины Йован Палалич."Организация выборов в России на очень высоком уровне. Хотел бы особо отметить высокий технический уровень организации. Все это говорит о том, что выборы в России развиваются в демократической атмосфере и гарантируют возможность всех граждан проголосовать по своей свободной воле. Этот опыт для нас в Сербии будет очень интересным", - сказал Палалич, слова которого приводятся в Telegram-канале ПА ОДКБ."Я надеюсь, мы обсудим с руководством города Москвы вопросы обмена опытом, чтобы мы тоже могли использовать решения, которые гарантируют демократический процесс выборов. Я доволен, могу сказать, что для меня стал сюрпризом высокий уровень технологического состояния организации выборов в России. Они просто соответствуют международным демократическим стандартам организации выборов", - добавил сербский парламентарий.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210916/vybory-1750429369.html

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политика, сербия, одкб, госдума рф, выборы в государственную думу, россия