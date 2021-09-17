https://ria.ru/20210917/vybory-1750547073.html
В Томской области проголосовали почти девять процентов избирателей
В Томской области проголосовали почти девять процентов избирателей - РИА Новости, 17.09.2021
В Томской области проголосовали почти девять процентов избирателей
Явка избирателей, по состоянию на 15.00 местного времени (11.00 мск), в первый день голосования на выборах в Госдуму в Томской области составила 9%, в соседней... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:25
2021-09-17T15:25
2021-09-17T15:25
выборы в государственную думу
политика
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НОВОСИБИРСК, 17 сен - РИА Новости. Явка избирателей, по состоянию на 15.00 местного времени (11.00 мск), в первый день голосования на выборах в Госдуму в Томской области составила 9%, в соседней Новосибирской - 6,5%, сообщают облизбиркомы."По состоянию на 15.00 (11.00 мск), явка избирателей в Новосибирской области составила 6,55%, проголосовали 141 092 избирателя, в том числе на дому 12 181 избиратель", - сообщает облизбирком.В Томской области, где также выбирают региональный парламент, на это время пришли проголосовать на участки более 9% избирателей."На выборах в законодательную думу Томской области проголосовали 9,09% избирателей. На выборах в Государственную думу по округу №181 — 9,63%, по округу №182 — 9,52%", - говорится в сообщении.Всего в Томской области зарегистрирован 760 751 избиратель, в Новосибирской - больше 2 миллионов. Голосование проходит с 17 по 19 сентября.
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политика, томская область, новосибирская область, госдума рф
В Томской области проголосовали почти девять процентов избирателей
В Томской области на выборах в Госдуму проголосовали почти девять процентов избирателей