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В Челябинской области проголосовали почти девять процентов избирателей
В Челябинской области проголосовали почти девять процентов избирателей - РИА Новости, 17.09.2021
В Челябинской области проголосовали почти девять процентов избирателей
Почти 9% избирателей Челябинской области проголосовали к 15.00 (13.00 мск) за кандидатов в депутаты Госдумы в первый из трех выборных дней, сообщила... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:51
2021-09-17T14:51
выборы в государственную думу
политика
челябинская область
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Почти 9% избирателей Челябинской области проголосовали к 15.00 (13.00 мск) за кандидатов в депутаты Госдумы в первый из трех выборных дней, сообщила пресс-служба избиркома региона."По состоянию на 15.00 (13.00 мск) 17 сентября, на выборах депутатов Государственной думы проголосовали 8,82% избирателей", - говорится в сообщении.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Челябинской области открылись 2285 избирательных участков, из них 18 временных.
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политика, челябинская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
14:51 17.09.2021
 
В Челябинской области проголосовали почти девять процентов избирателей

В Челябинской области на выборах в Госдуму проголосовали 8,82% избирателей

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГолосование на избирательном участке в Пятигорске
Голосование на избирательном участке в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Почти 9% избирателей Челябинской области проголосовали к 15.00 (13.00 мск) за кандидатов в депутаты Госдумы в первый из трех выборных дней, сообщила пресс-служба избиркома региона.
"По состоянию на 15.00 (13.00 мск) 17 сентября, на выборах депутатов Государственной думы проголосовали 8,82% избирателей", - говорится в сообщении.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Челябинской области открылись 2285 избирательных участков, из них 18 временных.
Выборы в Государственную думу — 2021
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