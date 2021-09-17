https://ria.ru/20210917/vybory-1750539871.html
В Челябинской области проголосовали почти девять процентов избирателей
В Челябинской области проголосовали почти девять процентов избирателей - РИА Новости, 17.09.2021
В Челябинской области проголосовали почти девять процентов избирателей
Почти 9% избирателей Челябинской области проголосовали к 15.00 (13.00 мск) за кандидатов в депутаты Госдумы в первый из трех выборных дней, сообщила... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:51
2021-09-17T14:51
2021-09-17T14:51
выборы в государственную думу
политика
челябинская область
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750524663_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_bbd2316ee360a5461c324a694c6cb19c.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Почти 9% избирателей Челябинской области проголосовали к 15.00 (13.00 мск) за кандидатов в депутаты Госдумы в первый из трех выборных дней, сообщила пресс-служба избиркома региона."По состоянию на 15.00 (13.00 мск) 17 сентября, на выборах депутатов Государственной думы проголосовали 8,82% избирателей", - говорится в сообщении.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Челябинской области открылись 2285 избирательных участков, из них 18 временных.
челябинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750524663_519:61:3009:1928_1920x0_80_0_0_fd459f4094d029e48025bb376017a9c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, челябинская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
В Челябинской области проголосовали почти девять процентов избирателей
В Челябинской области на выборах в Госдуму проголосовали 8,82% избирателей