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В Челябинской области проголосовали почти девять процентов избирателей

В Челябинской области проголосовали почти девять процентов избирателей - РИА Новости, 17.09.2021

В Челябинской области проголосовали почти девять процентов избирателей

Почти 9% избирателей Челябинской области проголосовали к 15.00 (13.00 мск) за кандидатов в депутаты Госдумы в первый из трех выборных дней, сообщила... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:51

2021-09-17T14:51

2021-09-17T14:51

выборы в государственную думу

политика

челябинская область

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Почти 9% избирателей Челябинской области проголосовали к 15.00 (13.00 мск) за кандидатов в депутаты Госдумы в первый из трех выборных дней, сообщила пресс-служба избиркома региона."По состоянию на 15.00 (13.00 мск) 17 сентября, на выборах депутатов Государственной думы проголосовали 8,82% избирателей", - говорится в сообщении.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Челябинской области открылись 2285 избирательных участков, из них 18 временных.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, челябинская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия