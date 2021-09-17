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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750537126.html
В КНДР на выборах в Госдуму проголосуют 74 человека
В КНДР на выборах в Госдуму проголосуют 74 человека - РИА Новости, 17.09.2021
В КНДР на выборах в Госдуму проголосуют 74 человека
В КНДР на выборах депутатов Госдумы, которые пройдут 19 сентября, голосовать будут всего 74 человека на двух избирательных участках, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:41
2021-09-17T14:41
выборы в государственную думу
в мире
кндр (северная корея)
пхеньян
госдума рф
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В КНДР на выборах депутатов Госдумы, которые пройдут 19 сентября, голосовать будут всего 74 человека на двух избирательных участках, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Пхеньяне.Один избирательный участок №8163 будет действовать в столице КНДР в российском посольстве, а второй №8164 - в генеральном консульстве РФ в городе Чхонджине."На данный момент в КНДР находятся 82 гражданина Российской Федерации, в том числе восемь детей. Студентов, бизнесменов, туристов среди них нет. Здесь остаются только коллективы посольства и генерального консульства, сотрудники СП "РасонКонТранс", а также один постоянно проживающий в КНДР гражданин России", - отметили в посольстве.Как сообщалось ранее, в Северной Корее официально заверяют, что в стране нет заражений COVID-19, но поддерживаются жесткий пограничный контроль и антивирусные меры на всей территории.В июле часть дипломатов посольства РФ в Пхеньяне покинула КНДР из-за окончания контрактов, а из-за коронавирусных ограничений ротация персонала не проводилась уже почти два года."В связи с предпринятыми в КНДР жесткими противоэпидемическими мерами и глухой самоизоляцией страны от внешнего мира многие сотрудники нашей дипмиссии вернулись на родину. Соответственно, на этот раз избирателей будет значительно меньше, чем на предыдущих выборах", - отметили в посольстве РФ в Пхеньяне.
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в мире, кндр (северная корея), пхеньян, госдума рф, россия
14:41 17.09.2021
 
В КНДР на выборах в Госдуму проголосуют 74 человека

В КНДР на выборах депутатов Госдумы проголосуют 74 человека на двух участках

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид на гостиницу Рюгён в Пхеньяне
Вид на гостиницу Рюгён в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В КНДР на выборах депутатов Госдумы, которые пройдут 19 сентября, голосовать будут всего 74 человека на двух избирательных участках, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Пхеньяне.
Один избирательный участок №8163 будет действовать в столице КНДР в российском посольстве, а второй №8164 - в генеральном консульстве РФ в городе Чхонджине.
Предвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 09:17Выборы в Государственную думу
В Приднестровье открылись участки для голосования на выборах в Госдуму
"На данный момент в КНДР находятся 82 гражданина Российской Федерации, в том числе восемь детей. Студентов, бизнесменов, туристов среди них нет. Здесь остаются только коллективы посольства и генерального консульства, сотрудники СП "РасонКонТранс", а также один постоянно проживающий в КНДР гражданин России", - отметили в посольстве.
Как сообщалось ранее, в Северной Корее официально заверяют, что в стране нет заражений COVID-19, но поддерживаются жесткий пограничный контроль и антивирусные меры на всей территории.
В июле часть дипломатов посольства РФ в Пхеньяне покинула КНДР из-за окончания контрактов, а из-за коронавирусных ограничений ротация персонала не проводилась уже почти два года.
"В связи с предпринятыми в КНДР жесткими противоэпидемическими мерами и глухой самоизоляцией страны от внешнего мира многие сотрудники нашей дипмиссии вернулись на родину. Соответственно, на этот раз избирателей будет значительно меньше, чем на предыдущих выборах", - отметили в посольстве РФ в Пхеньяне.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуВ миреКНДР (Северная Корея)ПхеньянГосдума РФРоссия
 
 
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