https://ria.ru/20210917/vybory-1750537126.html

В КНДР на выборах в Госдуму проголосуют 74 человека

В КНДР на выборах в Госдуму проголосуют 74 человека - РИА Новости, 17.09.2021

В КНДР на выборах в Госдуму проголосуют 74 человека

В КНДР на выборах депутатов Госдумы, которые пройдут 19 сентября, голосовать будут всего 74 человека на двух избирательных участках, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:41

2021-09-17T14:41

2021-09-17T14:41

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В КНДР на выборах депутатов Госдумы, которые пройдут 19 сентября, голосовать будут всего 74 человека на двух избирательных участках, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Пхеньяне.Один избирательный участок №8163 будет действовать в столице КНДР в российском посольстве, а второй №8164 - в генеральном консульстве РФ в городе Чхонджине."На данный момент в КНДР находятся 82 гражданина Российской Федерации, в том числе восемь детей. Студентов, бизнесменов, туристов среди них нет. Здесь остаются только коллективы посольства и генерального консульства, сотрудники СП "РасонКонТранс", а также один постоянно проживающий в КНДР гражданин России", - отметили в посольстве.Как сообщалось ранее, в Северной Корее официально заверяют, что в стране нет заражений COVID-19, но поддерживаются жесткий пограничный контроль и антивирусные меры на всей территории.В июле часть дипломатов посольства РФ в Пхеньяне покинула КНДР из-за окончания контрактов, а из-за коронавирусных ограничений ротация персонала не проводилась уже почти два года."В связи с предпринятыми в КНДР жесткими противоэпидемическими мерами и глухой самоизоляцией страны от внешнего мира многие сотрудники нашей дипмиссии вернулись на родину. Соответственно, на этот раз избирателей будет значительно меньше, чем на предыдущих выборах", - отметили в посольстве РФ в Пхеньяне.

https://ria.ru/20210917/pridnestrove-1750455153.html

кндр (северная корея)

пхеньян

россия

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в мире, кндр (северная корея), пхеньян, госдума рф, россия