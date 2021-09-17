https://ria.ru/20210917/vybory-1750536176.html
В МГИК объяснили подвоз работников Жилищником на участки в Москве
В МГИК объяснили подвоз работников Жилищником на участки в Москве - РИА Новости, 17.09.2021
В МГИК объяснили подвоз работников Жилищником на участки в Москве
Подвоз работников Жилищником на участки в Москве нарушением не является, так как доставка избирателей для участия в голосовании запрещена только для кандидатов, РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:37
2021-09-17T14:37
2021-09-17T14:37
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подвоз работников Жилищником на участки в Москве нарушением не является, так как доставка избирателей для участия в голосовании запрещена только для кандидатов, политических партий, выдвинувших кандидатов, и аффилированных с ними лиц, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.Ранее на сайте "Карта нарушений" появилась жалоба, что ГБУ Жилищник подвозит работников на голосование по избирательному участку 1265. Данные избиратели внесены в допсписок лиц, подавших заявления по месту нахождения, при себе имеют паспорта и корешки заявлений о голосовании вне места регистрации."По закону действия, направленные на обеспечение доставки избирателей для участия в голосовании, запрещены только для кандидатов, политических партий, выдвинувших кандидатов, и аффилированных с ними лиц. Содействие избирателям в реализации избирательных прав, оказываемое иными гражданами и организациями, нарушением не является. До появления информации, подтверждающей причастность к обеспечению доставки избирателей лиц, которым такие действия запрещены, невозможно сделать вывод о наличии нарушения", - говорится в сообщении.Позже в "Карте нарушений" появилось подобное сообщение о привозе военных по 2577 участку в районе Крылатское."Избиратели-военнослужащие, как и иные избиратели, обладают активным избирательным правом, реализация которого должна быть обеспечена избирательными комиссиями. С учетом того, что в военной части установлен особый распорядок дня, не предполагающий для военнослужащих возможности произвольно покидать место службы в любое время, для указанной категории граждан организуется централизованное или группами направление на УИК для реализации их избирательного права. Нарушений нет", - сообщил Мосгоризбирком.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, севастополь, москва, госдума рф, мосгоризбирком, россия
В МГИК объяснили подвоз работников Жилищником на участки в Москве
Мосгоризбирком: подвоз работников Жилищником на участки в Москве нарушением не является
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Подвоз работников Жилищником на участки в Москве
нарушением не является, так как доставка избирателей для участия в голосовании запрещена только для кандидатов, политических партий, выдвинувших кандидатов, и аффилированных с ними лиц, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома
.
Ранее на сайте "Карта нарушений" появилась жалоба, что ГБУ Жилищник подвозит работников на голосование по избирательному участку 1265. Данные избиратели внесены в допсписок лиц, подавших заявления по месту нахождения, при себе имеют паспорта и корешки заявлений о голосовании вне места регистрации.
"По закону действия, направленные на обеспечение доставки избирателей для участия в голосовании, запрещены только для кандидатов, политических партий, выдвинувших кандидатов, и аффилированных с ними лиц. Содействие избирателям в реализации избирательных прав, оказываемое иными гражданами и организациями, нарушением не является. До появления информации, подтверждающей причастность к обеспечению доставки избирателей лиц, которым такие действия запрещены, невозможно сделать вывод о наличии нарушения", - говорится в сообщении.
Позже в "Карте нарушений" появилось подобное сообщение о привозе военных по 2577 участку в районе Крылатское.
"Избиратели-военнослужащие, как и иные избиратели, обладают активным избирательным правом, реализация которого должна быть обеспечена избирательными комиссиями. С учетом того, что в военной части установлен особый распорядок дня, не предполагающий для военнослужащих возможности произвольно покидать место службы в любое время, для указанной категории граждан организуется централизованное или группами направление на УИК для реализации их избирательного права. Нарушений нет", - сообщил Мосгоризбирком.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму
проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ
, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях
и Севастополе
.