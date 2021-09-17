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В Бурятии проголосовали более девяти процентов избирателей

В Бурятии проголосовали более девяти процентов избирателей - РИА Новости, 17.09.2021

В Бурятии проголосовали более девяти процентов избирателей

Более 9% избирателей Бурятии проголосовали к 15.00 (10.00 мск) за кандидатов в депутаты Госдумы в первый из трех выборных дней, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:19

2021-09-17T14:19

2021-09-17T14:19

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Более 9% избирателей Бурятии проголосовали к 15.00 (10.00 мск) за кандидатов в депутаты Госдумы в первый из трех выборных дней, сообщила пресс-служба правительства республики."По состоянию на 15.00 (10.00 мск) в список включено 697 454 избирателя, проголосовало 67 507 – это составляет 9,68%", - говорится в сообщении.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Бурятии, кроме выборов депутатов Госдумы, проходят довыборы в народный хурал республики и выборы депутатов и глав муниципальных образований. В регионе работают 813 избирательных участков.

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, республика бурятия