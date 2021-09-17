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В Бурятии проголосовали более девяти процентов избирателей
В Бурятии проголосовали более девяти процентов избирателей - РИА Новости, 17.09.2021
В Бурятии проголосовали более девяти процентов избирателей
Более 9% избирателей Бурятии проголосовали к 15.00 (10.00 мск) за кандидатов в депутаты Госдумы в первый из трех выборных дней, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:19
2021-09-17T14:19
2021-09-17T14:19
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Более 9% избирателей Бурятии проголосовали к 15.00 (10.00 мск) за кандидатов в депутаты Госдумы в первый из трех выборных дней, сообщила пресс-служба правительства республики."По состоянию на 15.00 (10.00 мск) в список включено 697 454 избирателя, проголосовало 67 507 – это составляет 9,68%", - говорится в сообщении.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Бурятии, кроме выборов депутатов Госдумы, проходят довыборы в народный хурал республики и выборы депутатов и глав муниципальных образований. В регионе работают 813 избирательных участков.
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РИА Новости
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политика, госдума рф, республика бурятия
В Бурятии проголосовали более девяти процентов избирателей
В Бурятии на выборах в Госдуму проголосовали 9,68 процента избирателей