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Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме
Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме - РИА Новости, 17.09.2021
Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проголосовал на выборах депутатов Государственной думы при помощи платформы для онлайн-голосования. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:11
2021-09-17T14:11
2021-09-17T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проголосовал на выборах депутатов Государственной думы при помощи платформы для онлайн-голосования."Утром по пути на работу проголосовал электронно — заняло три минуты", - написал Развожаев на своей странице в Instagram.Голосовал Развожаев в пути на работу в своем автомобиле. Губернатор подчеркнул, что на платформе пошагово и четко написано, что необходимо сделать, для того чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании."Очень просто… Можно дальше работать", - поделился Развожаев впечатлениями от участие в электронном голосовании.Развожаев также отметил, что сделал себе на память скриншот бюллетеня, в котором проголосовал.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. По решению ЦИК РФ жители семи субъектов Федерации получили возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием. В Москве оно проходит на собственной платформе, а в шести других регионах – на федеральной. Это город Севастополь, а также Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области.
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"Все. Очень просто" – глава Севастополя проголосовал в пробке из автомобиля
Глава Севастополя первым из губернаторов сообщил, что проголосовал онлайн (электронное голосование доступно в 7 регионах). По пути на работу.
2021-09-17T14:11
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политика, ярославская область, севастополь, москва, госдума рф, цик рф, михаил развожаев
Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме
Глава Севастополя Развожаев проголосовал на выборах в онлайн-режиме по пути на работу