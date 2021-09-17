https://ria.ru/20210917/vybory-1750530428.html

Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме

Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме - РИА Новости, 17.09.2021

Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проголосовал на выборах депутатов Государственной думы при помощи платформы для онлайн-голосования. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:11

2021-09-17T14:11

2021-09-17T14:11

выборы в государственную думу

политика

ярославская область

севастополь

москва

госдума рф

цик рф

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проголосовал на выборах депутатов Государственной думы при помощи платформы для онлайн-голосования."Утром по пути на работу проголосовал электронно — заняло три минуты", - написал Развожаев на своей странице в Instagram.Голосовал Развожаев в пути на работу в своем автомобиле. Губернатор подчеркнул, что на платформе пошагово и четко написано, что необходимо сделать, для того чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании."Очень просто… Можно дальше работать", - поделился Развожаев впечатлениями от участие в электронном голосовании.Развожаев также отметил, что сделал себе на память скриншот бюллетеня, в котором проголосовал.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. По решению ЦИК РФ жители семи субъектов Федерации получили возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием. В Москве оно проходит на собственной платформе, а в шести других регионах – на федеральной. Это город Севастополь, а также Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750529742.html

ярославская область

севастополь

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"Все. Очень просто" – глава Севастополя проголосовал в пробке из автомобиля Глава Севастополя первым из губернаторов сообщил, что проголосовал онлайн (электронное голосование доступно в 7 регионах). По пути на работу. 2021-09-17T14:11 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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политика, ярославская область, севастополь, москва, госдума рф, цик рф, михаил развожаев