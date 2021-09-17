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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750528428.html
Саратовский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Саратовский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Саратовский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проголосовал на выборах депутатов Госдумы и городской думы. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:01
2021-09-17T14:01
выборы в государственную думу
политика
саратов
саратовская область
госдума рф
валерий радаев
россия
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САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проголосовал на выборах депутатов Госдумы и городской думы."Проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва и депутатов саратовской городской думы шестого созыва. Заполнил бюллетень на избирательном участке №18 Саратова. Выборы проходят три дня, и каждый житель может проголосовать, выбрав для себя удобное время, если он занят на работе или личными делами", - написал Радаев в социальной сети Instagram.Также губернатор призвал жителей региона прийти на выборы и проголосовать. "Сегодня начались большие выборы. Прежде всего это выборы в Государственную Думу и городское собрание Саратова. Очень гибкая такая схема выбрана, учитывая, что каждый житель может в течение трех дней найти время и проголосовать. Это очень удобно для всех жителей - каждый по-разному занят. А вот это позволяет, конечно, прийти и проголосовать. Но самое главное - мы должны выбрать очень ответственных, отдать свои голоса за очень ответственных людей, за людей, которые прежде всего любят нашу Россию, любят наш Саратов, Саратовскую область. Но и за тех, которые любят наших жителей", - сказал Радаев на видео в соцсети.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В частности, в Саратове, помимо депутатов Госдумы, также выбирают депутатов городской думы.
https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html
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политика, саратов, саратовская область, госдума рф, валерий радаев, россия
14:01 17.09.2021
 
Саратовский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проголосовал на выборах депутатов Госдумы

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Саратовской области Валерий Радаев
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проголосовал на выборах депутатов Госдумы и городской думы.
"Проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва и депутатов саратовской городской думы шестого созыва. Заполнил бюллетень на избирательном участке №18 Саратова. Выборы проходят три дня, и каждый житель может проголосовать, выбрав для себя удобное время, если он занят на работе или личными делами", - написал Радаев в социальной сети Instagram.
Также губернатор призвал жителей региона прийти на выборы и проголосовать. "Сегодня начались большие выборы. Прежде всего это выборы в Государственную Думу и городское собрание Саратова. Очень гибкая такая схема выбрана, учитывая, что каждый житель может в течение трех дней найти время и проголосовать. Это очень удобно для всех жителей - каждый по-разному занят. А вот это позволяет, конечно, прийти и проголосовать. Но самое главное - мы должны выбрать очень ответственных, отдать свои голоса за очень ответственных людей, за людей, которые прежде всего любят нашу Россию, любят наш Саратов, Саратовскую область. Но и за тех, которые любят наших жителей", - сказал Радаев на видео в соцсети.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В частности, в Саратове, помимо депутатов Госдумы, также выбирают депутатов городской думы.
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Вчера, 04:17Выборы в Государственную думу
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Выборы в Государственную думуПолитикаСаратовСаратовская областьГосдума РФВалерий РадаевРоссия
 
 
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