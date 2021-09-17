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Выборы в Государственную думу
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Воронежский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Воронежский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Воронежский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в голосовании на выборах в Госдуму, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:54
2021-09-17T12:54
выборы в государственную думу
политика
воронежская область
госдума рф
александр гусев (государственный служащий)
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ВОРОНЕЖ, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в голосовании на выборах в Госдуму, сообщает правительство региона.Гусев голосовал на избирательном участке №14/07, который находится в гимназии имени академика Басова."Мы растягиваем процесс и уменьшаем единовременное пребывание людей на избирательных участках. Понимаем, что процесс голосования по времени отрегулировать сложно — здесь не по записи приходят, поэтому трехдневное голосование — абсолютно правильное решение", — приводит слова Гусева сайт облправительства.В Воронежской области, по данным избирательной комиссии региона, на 1 июля 2021 года зарегистрирован 1 835 813 избирателей.
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политика, воронежская область, госдума рф, александр гусев (государственный служащий)
12:54 17.09.2021
 
Воронежский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Воронежской области Гусев принял участие в голосовании на выборах в Госдуму

© Фото : Правительство Воронежской области Глава Воронежской области Александр Гусев
Глава Воронежской области Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : Правительство Воронежской области
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ВОРОНЕЖ, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в голосовании на выборах в Госдуму, сообщает правительство региона.
Гусев голосовал на избирательном участке №14/07, который находится в гимназии имени академика Басова.
"Мы растягиваем процесс и уменьшаем единовременное пребывание людей на избирательных участках. Понимаем, что процесс голосования по времени отрегулировать сложно — здесь не по записи приходят, поэтому трехдневное голосование — абсолютно правильное решение", — приводит слова Гусева сайт облправительства.
В Воронежской области, по данным избирательной комиссии региона, на 1 июля 2021 года зарегистрирован 1 835 813 избирателей.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаВоронежская областьГосдума РФАлександр Гусев (государственный служащий)
 
 
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