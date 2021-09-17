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Воронежский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Воронежский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Воронежский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в голосовании на выборах в Госдуму, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:54
2021-09-17T12:54
2021-09-17T12:54
выборы в государственную думу
политика
воронежская область
госдума рф
александр гусев (государственный служащий)
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ВОРОНЕЖ, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в голосовании на выборах в Госдуму, сообщает правительство региона.Гусев голосовал на избирательном участке №14/07, который находится в гимназии имени академика Басова."Мы растягиваем процесс и уменьшаем единовременное пребывание людей на избирательных участках. Понимаем, что процесс голосования по времени отрегулировать сложно — здесь не по записи приходят, поэтому трехдневное голосование — абсолютно правильное решение", — приводит слова Гусева сайт облправительства.В Воронежской области, по данным избирательной комиссии региона, на 1 июля 2021 года зарегистрирован 1 835 813 избирателей.
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, воронежская область, госдума рф, александр гусев (государственный служащий)
Воронежский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Воронежской области Гусев принял участие в голосовании на выборах в Госдуму