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Воронежский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму

Воронежский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Воронежский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в голосовании на выборах в Госдуму, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:54

2021-09-17T12:54

2021-09-17T12:54

выборы в государственную думу

политика

воронежская область

госдума рф

александр гусев (государственный служащий)

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ВОРОНЕЖ, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в голосовании на выборах в Госдуму, сообщает правительство региона.Гусев голосовал на избирательном участке №14/07, который находится в гимназии имени академика Басова."Мы растягиваем процесс и уменьшаем единовременное пребывание людей на избирательных участках. Понимаем, что процесс голосования по времени отрегулировать сложно — здесь не по записи приходят, поэтому трехдневное голосование — абсолютно правильное решение", — приводит слова Гусева сайт облправительства.В Воронежской области, по данным избирательной комиссии региона, на 1 июля 2021 года зарегистрирован 1 835 813 избирателей.

воронежская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, воронежская область, госдума рф, александр гусев (государственный служащий)