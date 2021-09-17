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Попова заявила о нарушениях антиковидных мер на восьми участках

Попова заявила о нарушениях антиковидных мер на восьми участках - РИА Новости, 17.09.2021

Попова заявила о нарушениях антиковидных мер на восьми участках

Только на 8 избирательных участках в РФ наблюдались нарушения мер безопасности по коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:28

2021-09-17T12:28

2021-09-17T12:53

россия

распространение коронавируса

политика

выборы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

цик рф

выборы в государственную думу

анна попова

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Только на 8 избирательных участках в РФ наблюдались нарушения мер безопасности по коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Практически все, кто принимает участие в течение целого дня на избирательных участках, кто работает там, кто наблюдает там, из тех, кто работает - сотрудники министерств и ОВД привиты более чем в 90% случаев, сотрудники Роспотребнадзора привиты в 93% случаев... Практически все, кто работает на участках, имеет иммунитет в результате полученной прививки или в результате болезни", - добавила Попова.В пятницу в России началось голосование на думских и иных выборах, в этом году единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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