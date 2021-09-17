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Попова заявила о нарушениях антиковидных мер на восьми участках
Попова заявила о нарушениях антиковидных мер на восьми участках - РИА Новости, 17.09.2021
Попова заявила о нарушениях антиковидных мер на восьми участках
Только на 8 избирательных участках в РФ наблюдались нарушения мер безопасности по коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:28
2021-09-17T12:28
2021-09-17T12:53
россия
распространение коронавируса
политика
выборы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
цик рф
выборы в государственную думу
анна попова
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Только на 8 избирательных участках в РФ наблюдались нарушения мер безопасности по коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Практически все, кто принимает участие в течение целого дня на избирательных участках, кто работает там, кто наблюдает там, из тех, кто работает - сотрудники министерств и ОВД привиты более чем в 90% случаев, сотрудники Роспотребнадзора привиты в 93% случаев... Практически все, кто работает на участках, имеет иммунитет в результате полученной прививки или в результате болезни", - добавила Попова.В пятницу в России началось голосование на думских и иных выборах, в этом году единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, выборы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), цик рф, выборы в государственную думу, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:28 17.09.2021 (обновлено: 12:53 17.09.2021)
Попова заявила о нарушениях антиковидных мер на восьми участках
Попова: только на восьми избирательных участках зафиксировали нарушения антиковидных мер