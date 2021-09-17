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Наблюдать за выборами в России будут омбудсмены из шести стран
Наблюдать за выборами в России будут омбудсмены из шести стран - РИА Новости, 17.09.2021
Наблюдать за выборами в России будут омбудсмены из шести стран
Уполномоченные шести государств, представители Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ), а также Европейского института... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:05
2021-09-17T11:05
2021-09-17T11:05
выборы в государственную думу
политика
московская область (подмосковье)
госдума рф
татьяна москалькова
россия
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ОДИНЦОВО (Московская область), 17 сен – РИА Новости. Уполномоченные шести государств, представители Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ), а также Европейского института омбудсменов приехали в Россию наблюдать за выборами в Госдуму, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."К нам прибыли омбудсмены из шести государств, представители Европейской сети ГАНРИ - это альянс независимых правозащитных институтов, представители Европейского института омбудсменов, и у нас появляется уникальная возможность обменяться опытом и лучшими практиками", - сказала Москалькова на брифинге в Подмосковье.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, московская область (подмосковье), госдума рф, татьяна москалькова, россия
Наблюдать за выборами в России будут омбудсмены из шести стран
Омбудсмен Москалькова: наблюдать за выборами в России будут уполномоченные из шести стран