https://ria.ru/20210917/vybory-1750480139.html

Наблюдать за выборами в России будут омбудсмены из шести стран

Наблюдать за выборами в России будут омбудсмены из шести стран - РИА Новости, 17.09.2021

Наблюдать за выборами в России будут омбудсмены из шести стран

Уполномоченные шести государств, представители Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ), а также Европейского института... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:05

2021-09-17T11:05

2021-09-17T11:05

выборы в государственную думу

политика

московская область (подмосковье)

госдума рф

татьяна москалькова

россия

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ОДИНЦОВО (Московская область), 17 сен – РИА Новости. Уполномоченные шести государств, представители Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ), а также Европейского института омбудсменов приехали в Россию наблюдать за выборами в Госдуму, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."К нам прибыли омбудсмены из шести государств, представители Европейской сети ГАНРИ - это альянс независимых правозащитных институтов, представители Европейского института омбудсменов, и у нас появляется уникальная возможность обменяться опытом и лучшими практиками", - сказала Москалькова на брифинге в Подмосковье.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210917/nablyudateli-1750455493.html

московская область (подмосковье)

россия

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политика, московская область (подмосковье), госдума рф, татьяна москалькова, россия