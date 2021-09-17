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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750480139.html
Наблюдать за выборами в России будут омбудсмены из шести стран
Наблюдать за выборами в России будут омбудсмены из шести стран - РИА Новости, 17.09.2021
Наблюдать за выборами в России будут омбудсмены из шести стран
Уполномоченные шести государств, представители Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ), а также Европейского института... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:05
2021-09-17T11:05
выборы в государственную думу
политика
московская область (подмосковье)
госдума рф
татьяна москалькова
россия
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ОДИНЦОВО (Московская область), 17 сен – РИА Новости. Уполномоченные шести государств, представители Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ), а также Европейского института омбудсменов приехали в Россию наблюдать за выборами в Госдуму, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."К нам прибыли омбудсмены из шести государств, представители Европейской сети ГАНРИ - это альянс независимых правозащитных институтов, представители Европейского института омбудсменов, и у нас появляется уникальная возможность обменяться опытом и лучшими практиками", - сказала Москалькова на брифинге в Подмосковье.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, московская область (подмосковье), госдума рф, татьяна москалькова, россия
11:05 17.09.2021
 
Наблюдать за выборами в России будут омбудсмены из шести стран

Омбудсмен Москалькова: наблюдать за выборами в России будут уполномоченные из шести стран

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВо время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке №49 в Москве
Во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке №49 в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ОДИНЦОВО (Московская область), 17 сен – РИА Новости. Уполномоченные шести государств, представители Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ), а также Европейского института омбудсменов приехали в Россию наблюдать за выборами в Госдуму, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"К нам прибыли омбудсмены из шести государств, представители Европейской сети ГАНРИ - это альянс независимых правозащитных институтов, представители Европейского института омбудсменов, и у нас появляется уникальная возможность обменяться опытом и лучшими практиками", - сказала Москалькова на брифинге в Подмосковье.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
09:19Выборы в Государственную думу
Международные наблюдатели посетили один из избирательных участков в Москве
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаМосковская область (Подмосковье)Госдума РФТатьяна МоскальковаРоссия
 
 
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