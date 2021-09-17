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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750478313.html
В Хабаровском крае проголосовали почти восемь процентов избирателей
В Хабаровском крае проголосовали почти восемь процентов избирателей - РИА Новости, 17.09.2021
В Хабаровском крае проголосовали почти восемь процентов избирателей
Почти 8% избирателей в Хабаровском крае проголосовали к 15.00 первого из трех выборных дней за претендентов на кресло парламентариев в Госдуму РФ, сообщил... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:57
2021-09-17T10:57
выборы в государственную думу
политика
хабаровский край
госдума рф
лдпр
михаил дегтярев
россия
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ХАБАРОВСК, 17 сен - РИА Новости. Почти 8% избирателей в Хабаровском крае проголосовали к 15.00 первого из трех выборных дней за претендентов на кресло парламентариев в Госдуму РФ, сообщил данные региональный избирком."За губернатора голосуют только жители Хабаровского края. А бюллетень за кандидата партии Госдумы РФ выдается любому жителю нашей страны. Поэтому цифры разнятся. Так, за губернатора на 15.00 часов (8.00 мск) проголосовали 6,75%, или 64 939 избирателей, а за претендента в Госдуму - 75 014 человек. Это 7,73% от общего числа избирателей", - пояснила РИА Новости консультант сектора технического и мультимедийного обеспечения избиркома края Наталия Кутузова.В Хабаровском крае сформирован 801 избирательный участок, на 26 из них голосование было организовано досрочно. По итогам досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях участие в выборах губернатора Хабаровского края приняли свыше 2,6 тысячи человек. В выборах депутатов Госдумы досрочно участвовали более 4,3 тысячи человек.На пост главы региона претендуют четыре человека - врио губернатора региона Михаил Дегтярев, который выдвинут ЛДПР, ведущая программ на Первом канале Марина Ким от партии "Справедливая России - За правду", генеральный директор ООО "Сфера" Бабек Мамедов от партии "Родина" и пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
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политика, хабаровский край, госдума рф, лдпр, михаил дегтярев, россия
10:57 17.09.2021
 
В Хабаровском крае проголосовали почти восемь процентов избирателей

В Хабаровском крае к 15:00 проголосовали почти восемь процентов избирателей

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкДевушка голосует на избирательном участке в Хабаровске
Девушка голосует на избирательном участке в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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ХАБАРОВСК, 17 сен - РИА Новости. Почти 8% избирателей в Хабаровском крае проголосовали к 15.00 первого из трех выборных дней за претендентов на кресло парламентариев в Госдуму РФ, сообщил данные региональный избирком.
"За губернатора голосуют только жители Хабаровского края. А бюллетень за кандидата партии Госдумы РФ выдается любому жителю нашей страны. Поэтому цифры разнятся. Так, за губернатора на 15.00 часов (8.00 мск) проголосовали 6,75%, или 64 939 избирателей, а за претендента в Госдуму - 75 014 человек. Это 7,73% от общего числа избирателей", - пояснила РИА Новости консультант сектора технического и мультимедийного обеспечения избиркома края Наталия Кутузова.
Женщина во время голосования на выборах в Госдуму во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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Явка на выборах в Приморье к 15:00 составила 8,24 процента
В Хабаровском крае сформирован 801 избирательный участок, на 26 из них голосование было организовано досрочно. По итогам досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях участие в выборах губернатора Хабаровского края приняли свыше 2,6 тысячи человек. В выборах депутатов Госдумы досрочно участвовали более 4,3 тысячи человек.
На пост главы региона претендуют четыре человека - врио губернатора региона Михаил Дегтярев, который выдвинут ЛДПР, ведущая программ на Первом канале Марина Ким от партии "Справедливая России - За правду", генеральный директор ООО "Сфера" Бабек Мамедов от партии "Родина" и пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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