В Хабаровском крае проголосовали почти восемь процентов избирателей
В Хабаровском крае к 15:00 проголосовали почти восемь процентов избирателей
© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкДевушка голосует на избирательном участке в Хабаровске
ХАБАРОВСК, 17 сен - РИА Новости. Почти 8% избирателей в Хабаровском крае проголосовали к 15.00 первого из трех выборных дней за претендентов на кресло парламентариев в Госдуму РФ, сообщил данные региональный избирком.
"За губернатора голосуют только жители Хабаровского края. А бюллетень за кандидата партии Госдумы РФ выдается любому жителю нашей страны. Поэтому цифры разнятся. Так, за губернатора на 15.00 часов (8.00 мск) проголосовали 6,75%, или 64 939 избирателей, а за претендента в Госдуму - 75 014 человек. Это 7,73% от общего числа избирателей", - пояснила РИА Новости консультант сектора технического и мультимедийного обеспечения избиркома края Наталия Кутузова.
В Хабаровском крае сформирован 801 избирательный участок, на 26 из них голосование было организовано досрочно. По итогам досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях участие в выборах губернатора Хабаровского края приняли свыше 2,6 тысячи человек. В выборах депутатов Госдумы досрочно участвовали более 4,3 тысячи человек.
На пост главы региона претендуют четыре человека - врио губернатора региона Михаил Дегтярев, который выдвинут ЛДПР, ведущая программ на Первом канале Марина Ким от партии "Справедливая России - За правду", генеральный директор ООО "Сфера" Бабек Мамедов от партии "Родина" и пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.