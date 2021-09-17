Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750476228.html
Евросоюз признает выборы в России, считает эксперт
Евросоюз признает выборы в России, считает эксперт - РИА Новости, 17.09.2021
Евросоюз признает выборы в России, считает эксперт
Евросоюз в целом признает итоги парламентских выборов в России, но ряд европейских политиков будет считать их нелигитимными, полагает доцент кафедры европейских РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:52
2021-09-17T10:52
выборы в государственную думу
в мире
москва
евросоюз
госдума рф
андрюс кубилюс
мария захарова
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750474366_0:0:3322:1869_1920x0_80_0_0_5a6f235a0a78a6241222811991515db4.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Евросоюз в целом признает итоги парламентских выборов в России, но ряд европейских политиков будет считать их нелигитимными, полагает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.По ее словам, заявления Европарламента в части внешней политики Евросоюза имеют только рекомендательный характер, но выражают наиболее критическую линию в отношении России."Я не думаю, что Европейский Союз признает выборы несостоявшимися, незаконными, нелегитимными, но, с другой стороны, отдельные политики Евросоюза будут высказывать такую точку зрения. В данном случае Европарламент дал превью, демонстрацию того, что такая позиция возможна. Я не думаю, что она будет доминирующей, но такой взгляд тоже будет", - сказала политолог в комментарии РИА Новости.Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад, заявила, что Москва даст твердый отпор вмешательству в национальные процессы, и отметила, что цель такого документа - обострить и без того непростые отношения России и ЕС. В Европарламенте не было полного единодушия по докладу о выборах в России, у части евродепутатов можно "собрать остатки здравого смысла", заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210917/vybory-1750473227.html
https://ria.ru/20210917/vybory-1750456947.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750474366_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e1a9239d1ba0ea89a6e963ed8c753ba1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, москва, евросоюз, госдума рф, андрюс кубилюс, мария захарова, европарламент, россия
10:52 17.09.2021
 
Евросоюз признает выборы в России, считает эксперт

Доцент СПбГУ Татьяна Романова: Евросоюз признает итоги парламентских выборов в России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина голосует на избирательном участке в Симферополе
Мужчина голосует на избирательном участке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Евросоюз в целом признает итоги парламентских выборов в России, но ряд европейских политиков будет считать их нелигитимными, полагает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.
По ее словам, заявления Европарламента в части внешней политики Евросоюза имеют только рекомендательный характер, но выражают наиболее критическую линию в отношении России.
Баннер с символикой выборов в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
10:43Выборы в Государственную думу
Около 250 тысяч россиян проголосовали онлайн на выборах в Госдуму
"Я не думаю, что Европейский Союз признает выборы несостоявшимися, незаконными, нелегитимными, но, с другой стороны, отдельные политики Евросоюза будут высказывать такую точку зрения. В данном случае Европарламент дал превью, демонстрацию того, что такая позиция возможна. Я не думаю, что она будет доминирующей, но такой взгляд тоже будет", - сказала политолог в комментарии РИА Новости.
Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад, заявила, что Москва даст твердый отпор вмешательству в национальные процессы, и отметила, что цель такого документа - обострить и без того непростые отношения России и ЕС. В Европарламенте не было полного единодушия по докладу о выборах в России, у части евродепутатов можно "собрать остатки здравого смысла", заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
09:27Выборы в Государственную думу
Международный наблюдатель не выявил нарушений на выборах в России
 
Выборы в Государственную думуВ миреМоскваЕвросоюзГосдума РФАндрюс КубилюсМария ЗахароваЕвропарламентРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:16В Мурманской области около 25 тысяч человек проголосовали онлайн
14:13Умерла актриса Голливуда Джейн Пауэлл
14:11Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме 0:13
14:10В Красноярском крае проголосовали более восьми процентов избирателей
14:08Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании
14:08Губернатор Ярославской области проголосовал на выборах в Госдуму
14:07Путин рассказал о выгодах от переезда штаб-квартиры Газпрома в Петербург
14:07Глава Карачаево-Черкесии проголосовал на выборах в Госдуму
14:05Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
14:04Страны ШОС выступили за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане
14:03Калининградские врачи извлекли из желудка младенца гидрогелевый шарик
14:01Саратовский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:59Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:59СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
13:58На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки
13:58Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов
13:55Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
13:53В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
13:53Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске
13:51В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
Лента новостейМолния