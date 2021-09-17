https://ria.ru/20210917/vybory-1750476228.html

Евросоюз признает выборы в России, считает эксперт

Евросоюз признает выборы в России, считает эксперт - РИА Новости, 17.09.2021

Евросоюз признает выборы в России, считает эксперт

Евросоюз в целом признает итоги парламентских выборов в России, но ряд европейских политиков будет считать их нелигитимными, полагает доцент кафедры европейских РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:52

2021-09-17T10:52

2021-09-17T10:52

выборы в государственную думу

в мире

москва

евросоюз

госдума рф

андрюс кубилюс

мария захарова

европарламент

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Евросоюз в целом признает итоги парламентских выборов в России, но ряд европейских политиков будет считать их нелигитимными, полагает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.По ее словам, заявления Европарламента в части внешней политики Евросоюза имеют только рекомендательный характер, но выражают наиболее критическую линию в отношении России."Я не думаю, что Европейский Союз признает выборы несостоявшимися, незаконными, нелегитимными, но, с другой стороны, отдельные политики Евросоюза будут высказывать такую точку зрения. В данном случае Европарламент дал превью, демонстрацию того, что такая позиция возможна. Я не думаю, что она будет доминирующей, но такой взгляд тоже будет", - сказала политолог в комментарии РИА Новости.Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад, заявила, что Москва даст твердый отпор вмешательству в национальные процессы, и отметила, что цель такого документа - обострить и без того непростые отношения России и ЕС. В Европарламенте не было полного единодушия по докладу о выборах в России, у части евродепутатов можно "собрать остатки здравого смысла", заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750473227.html

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в мире, москва, евросоюз, госдума рф, андрюс кубилюс, мария захарова, европарламент, россия