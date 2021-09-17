https://ria.ru/20210917/vybory-1750454653.html
В Магаданской области проголосовали более 14% избирателей
В Магаданской области проголосовали более 14% избирателей - РИА Новости, 17.09.2021
В Магаданской области проголосовали более 14% избирателей
Члены избирательных комиссий Магаданской области фиксируют высокую явку в первый день трехдневного голосования, к 15.00 (7.00 мск) проголосовали 14,5%... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:13
2021-09-17T09:13
2021-09-17T09:13
политика
магаданская область
магадан
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750211027_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_f198100c90709c3279fd1a709b9d13c4.jpg
МАГАДАН, 17 сен – РИА Новости. Члены избирательных комиссий Магаданской области фиксируют высокую явку в первый день трехдневного голосования, к 15.00 (7.00 мск) проголосовали 14,5% избирателей, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков.В Магаданской области работают 90 избирательных участков, идет голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы России."Явка действительно довольно большая – 14,5% избирателей уже приняли участие в выборах, что сопоставимо с цифрами по голосованию в первый день выборов в прошлом году. Особенно активно у нас голосуют жители колымских округов – Северо-Эвенского, Омсукчанского, Ягоднинского. Магадан голосует традиционно менее активно. И досрочно у нас проголосовали больше 7 тысяч человек - это жители отдаленных поселков, сотрудники маяков, метеостанций, рыбаки, оленеводы", - рассказал Жуков.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html
магаданская область
магадан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750211027_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5f8c9ab02899a2f3dd1364e8b375eda1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, магаданская область, магадан, госдума рф, россия
В Магаданской области проголосовали более 14% избирателей
В Магаданской области на выборах проголосовали 14,5 процента избирателей