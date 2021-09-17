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В Магаданской области проголосовали более 14% избирателей
В Магаданской области проголосовали более 14% избирателей - РИА Новости, 17.09.2021
В Магаданской области проголосовали более 14% избирателей
Члены избирательных комиссий Магаданской области фиксируют высокую явку в первый день трехдневного голосования, к 15.00 (7.00 мск) проголосовали 14,5%... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:13
2021-09-17T09:13
политика
магаданская область
магадан
госдума рф
россия
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МАГАДАН, 17 сен – РИА Новости. Члены избирательных комиссий Магаданской области фиксируют высокую явку в первый день трехдневного голосования, к 15.00 (7.00 мск) проголосовали 14,5% избирателей, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков.В Магаданской области работают 90 избирательных участков, идет голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы России."Явка действительно довольно большая – 14,5% избирателей уже приняли участие в выборах, что сопоставимо с цифрами по голосованию в первый день выборов в прошлом году. Особенно активно у нас голосуют жители колымских округов – Северо-Эвенского, Омсукчанского, Ягоднинского. Магадан голосует традиционно менее активно. И досрочно у нас проголосовали больше 7 тысяч человек - это жители отдаленных поселков, сотрудники маяков, метеостанций, рыбаки, оленеводы", - рассказал Жуков.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, магаданская область, магадан, госдума рф, россия
09:13 17.09.2021
 
В Магаданской области проголосовали более 14% избирателей

В Магаданской области на выборах проголосовали 14,5 процента избирателей

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка к проведению голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Подготовка избирательного участка к проведению голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МАГАДАН, 17 сен – РИА Новости. Члены избирательных комиссий Магаданской области фиксируют высокую явку в первый день трехдневного голосования, к 15.00 (7.00 мск) проголосовали 14,5% избирателей, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков.
В Магаданской области работают 90 избирательных участков, идет голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы России.
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18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
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"Явка действительно довольно большая – 14,5% избирателей уже приняли участие в выборах, что сопоставимо с цифрами по голосованию в первый день выборов в прошлом году. Особенно активно у нас голосуют жители колымских округов – Северо-Эвенского, Омсукчанского, Ягоднинского. Магадан голосует традиционно менее активно. И досрочно у нас проголосовали больше 7 тысяч человек - это жители отдаленных поселков, сотрудники маяков, метеостанций, рыбаки, оленеводы", - рассказал Жуков.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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