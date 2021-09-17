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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750453374.html
В "Единой России" рассказали о первом дне голосования
В "Единой России" рассказали о первом дне голосования - РИА Новости, 17.09.2021
В "Единой России" рассказали о первом дне голосования
Проведение и старт голосования, а также его высококонкурентность, говорит об интересе людей к выборам, значимых нарушений не выявлено, сказал заместитель... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:02
2021-09-17T09:52
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
яблоко
коммунисты россии
сергей перминов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Проведение и старт голосования, а также его высококонкурентность, говорит об интересе людей к выборам, значимых нарушений не выявлено, сказал заместитель секретаря генсовета "Единой России", сенатор Сергей Перминов."Мы видим, что процедура подготовлена. Она носит абсолютно легитимный характер. Существенных нарушений не выявлено, что не может не радовать. С учетом того, что сегодня первый из трех дней голосования, пятница, я считаю, что интерес избирателей к кампании высок", - сказал Перминов, которого цитирует пресс-служба.Перминов добавил, что, по последним данным федерального ситуационного центра "Единой России", значимых нарушений не выявлено."Мы сейчас занимаемся обработкой пяти сообщений, которые поступили по состоянию на 6.30 утра. Они нуждаются в проверке и юридической оценке. Что касается организации самой процедуры голосования, то комиссии оснащены всем необходимым с точки зрения обеспечения антиковидной безопасности. Система готова на 100%, что на открытии мы и увидели", - рассказал он.По его словам, избирательная кампания 2021 года более конкурентна по сравнению с кампанией-2016."В нынешней кампании участвует значительно большее количество партий. Когда кандидаты выдвигались и проходила процедура их регистрации, практически не было отказов в регистрации кандидатов-одномандатников от партий, самовыдвиженцев, не было отказов в регистрации списков", — констатировал замсекретаря генсовета "Единой России".Он обратил внимание, что в частных случаях причинами для отказов в регистрации были только существенные нарушения."В целом кампания носит высококонкурентный характер, и следствием этой высокой конкуренции является интерес избирателя к тому, чтобы определить для себя своего кандидата, который впоследствии станет депутатом", - подчеркнул Перминов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, единая россия, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, сергей перминов
09:02 17.09.2021 (обновлено: 09:52 17.09.2021)
 
В "Единой России" рассказали о первом дне голосования

Замсекретаря генсовета ЕР: первый день голосования говорит об интересе к выборам

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТрансляции с установленных на избирательных участках камер видеонаблюдения в Ситуационном центре Общественной палаты РФ
Трансляции с установленных на избирательных участках камер видеонаблюдения в Ситуационном центре Общественной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Проведение и старт голосования, а также его высококонкурентность, говорит об интересе людей к выборам, значимых нарушений не выявлено, сказал заместитель секретаря генсовета "Единой России", сенатор Сергей Перминов.
"Мы видим, что процедура подготовлена. Она носит абсолютно легитимный характер. Существенных нарушений не выявлено, что не может не радовать. С учетом того, что сегодня первый из трех дней голосования, пятница, я считаю, что интерес избирателей к кампании высок", - сказал Перминов, которого цитирует пресс-служба.
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Перминов добавил, что, по последним данным федерального ситуационного центра "Единой России", значимых нарушений не выявлено.
"Мы сейчас занимаемся обработкой пяти сообщений, которые поступили по состоянию на 6.30 утра. Они нуждаются в проверке и юридической оценке. Что касается организации самой процедуры голосования, то комиссии оснащены всем необходимым с точки зрения обеспечения антиковидной безопасности. Система готова на 100%, что на открытии мы и увидели", - рассказал он.
По его словам, избирательная кампания 2021 года более конкурентна по сравнению с кампанией-2016.
"В нынешней кампании участвует значительно большее количество партий. Когда кандидаты выдвигались и проходила процедура их регистрации, практически не было отказов в регистрации кандидатов-одномандатников от партий, самовыдвиженцев, не было отказов в регистрации списков", — констатировал замсекретаря генсовета "Единой России".
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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Он обратил внимание, что в частных случаях причинами для отказов в регистрации были только существенные нарушения.
"В целом кампания носит высококонкурентный характер, и следствием этой высокой конкуренции является интерес избирателя к тому, чтобы определить для себя своего кандидата, который впоследствии станет депутатом", - подчеркнул Перминов.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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