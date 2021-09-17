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Путин проведет встречу с Памфиловой

Путин проведет встречу с Памфиловой - РИА Новости, 17.09.2021

Путин проведет встречу с Памфиловой

Встреча президента России Владимира Путина с главой ЦИК страны Эллой Памфиловой запланирована на понедельник, она пройдет в онлайн-режиме, сообщил... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:38

2021-09-17T12:38

2021-09-17T12:46

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

дмитрий песков

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с главой ЦИК страны Эллой Памфиловой запланирована на понедельник, она пройдет в онлайн-режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В понедельник президент примет Эллу Памфилову, что вполне закономерно с точки зрения получения информации о том, как прошли выборы, которые начались сегодня... Видеоконференция, все сообщим", - сказал Песков, говоря о графике президента РФ на следующую неделю.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков, элла памфилова, россия