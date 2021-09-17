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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vstrecha-1750502472.html
Путин проведет встречу с Памфиловой
Путин проведет встречу с Памфиловой - РИА Новости, 17.09.2021
Путин проведет встречу с Памфиловой
Встреча президента России Владимира Путина с главой ЦИК страны Эллой Памфиловой запланирована на понедельник, она пройдет в онлайн-режиме, сообщил... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:38
2021-09-17T12:46
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
дмитрий песков
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с главой ЦИК страны Эллой Памфиловой запланирована на понедельник, она пройдет в онлайн-режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В понедельник президент примет Эллу Памфилову, что вполне закономерно с точки зрения получения информации о том, как прошли выборы, которые начались сегодня... Видеоконференция, все сообщим", - сказал Песков, говоря о графике президента РФ на следующую неделю.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, элла памфилова, россия
12:38 17.09.2021 (обновлено: 12:46 17.09.2021)
 
Путин проведет встречу с Памфиловой

Путин проведет онлайн-встречу с главой ЦИК Памфиловой

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета "Победа"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с главой ЦИК страны Эллой Памфиловой запланирована на понедельник, она пройдет в онлайн-режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В понедельник президент примет Эллу Памфилову, что вполне закономерно с точки зрения получения информации о том, как прошли выборы, которые начались сегодня... Видеоконференция, все сообщим", - сказал Песков, говоря о графике президента РФ на следующую неделю.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
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