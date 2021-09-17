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В Кремле заявили, что США влияют на решения украинского руководства
В Кремле заявили, что США влияют на решения украинского руководства - РИА Новости, 17.09.2021
В Кремле заявили, что США влияют на решения украинского руководства
США в целом влияют на принимаемые в Киеве решения, однако влияние по поводу выполнения минских соглашений до сих пор не было оказано, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:20
2021-09-17T12:20
2021-09-17T12:20
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. США в целом влияют на принимаемые в Киеве решения, однако влияние по поводу выполнения минских соглашений до сих пор не было оказано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства... С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос в связи с возможным приездом в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, могут ли США способствовать реализации минских соглашений и какому-либо прогрессу на украинском направлении.
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в мире, сша, москва, дмитрий песков, виктория нуланд, россия
В Кремле заявили, что США влияют на решения украинского руководства
Песков: США влияют на решения украинского руководства, но не по Минским соглашениям