https://ria.ru/20210917/vliyanie-1750498798.html

В Кремле заявили, что США влияют на решения украинского руководства

В Кремле заявили, что США влияют на решения украинского руководства - РИА Новости, 17.09.2021

В Кремле заявили, что США влияют на решения украинского руководства

США в целом влияют на принимаемые в Киеве решения, однако влияние по поводу выполнения минских соглашений до сих пор не было оказано, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:20

2021-09-17T12:20

2021-09-17T12:20

в мире

сша

москва

дмитрий песков

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россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. США в целом влияют на принимаемые в Киеве решения, однако влияние по поводу выполнения минских соглашений до сих пор не было оказано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства... С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос в связи с возможным приездом в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, могут ли США способствовать реализации минских соглашений и какому-либо прогрессу на украинском направлении.

https://ria.ru/20210916/gosdep-1750362666.html

сша

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россия

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в мире, сша, москва, дмитрий песков, виктория нуланд, россия