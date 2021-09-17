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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210917/vintovka-1750439801.html
В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО - РИА Новости, 17.09.2021
В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
Сверхдальнобойная винтовка калибра стран НАТО, способная поражать цели в реальных боевых условиях на дальности 2,5-3 километра, создается в России, заявил в... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T03:52
2021-09-17T11:40
новое оружие россии
безопасность
технологии
нато
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
lobaev arms
россия
владислав лобаев
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сверхдальнобойная винтовка калибра стран НАТО, способная поражать цели в реальных боевых условиях на дальности 2,5-3 километра, создается в России, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данного оружия ORSIS (входит в группу компаний "Промышленные технологии") Максим Байметов.Байметов отметил, что испытания винтовки должны стартовать в начале 2022 года. По его словам, это оружие создается прежде всего для продвижения на экспорт, однако этим проектом уже интересуются и российские силовые структуры.Собеседник агентства подчеркнул, что речь идет о "настоящем" боевом оружии, которое сможет поражать цели на такие дальности не в единичных случаях, когда требуется поставить рекорд, а на регулярной основе.Для сравнения собеседник привел в пример самую популярную разработку ORSIS — высокоточную винтовку Т-5000, дальность поражения которой составляет 1,6 километра.Ранее в 2020 году гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал РИА Новости о создании уникальной снайперской винтовки DXL-5, способной поражать цели на максимальной дальности семь километров.Компания "Промтехнология" (бренд ORSIS) — разработчик и производитель высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность". Ее различные модификации стоят на вооружении ФСО, Росгвардии и службы безопасности президента Российской Федерации.
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безопасность, технологии, нато, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), lobaev arms, россия, владислав лобаев
03:52 17.09.2021 (обновлено: 11:40 17.09.2021)
 
В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО

В России создадут сверхдальнобойную винтовку под универсальный натовский патрон 50 bmg

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтрелок-испытатель вооружений Дмитрий Кузнецов с самозарядным карабином ORSIS K15
Стрелок-испытатель вооружений Дмитрий Кузнецов с самозарядным карабином ORSIS K15 - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сверхдальнобойная винтовка калибра стран НАТО, способная поражать цели в реальных боевых условиях на дальности 2,5-3 километра, создается в России, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данного оружия ORSIS (входит в группу компаний "Промышленные технологии") Максим Байметов.

"Мы решили пойти еще дальше: создать крупнокалиберную винтовку под универсальный натовский патрон 50 bmg (12,7 × 99 миллиметров), который применяется в широком спектре оружия, от винтовок и вплоть до пулеметов. Эта винтовка сможет стрелять на рекордные расстояния 2,5-3 километра", — сказал он.

Байметов отметил, что испытания винтовки должны стартовать в начале 2022 года. По его словам, это оружие создается прежде всего для продвижения на экспорт, однако этим проектом уже интересуются и российские силовые структуры.
© Фото : ORSISГлавный конструктор предприятия-производителя высокоточного стрелкового оружия ORSIS Максим Байметов
Главный конструктор предприятия-производителя высокоточного стрелкового оружия ORSIS Максим Байметов - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : ORSIS
Главный конструктор предприятия-производителя высокоточного стрелкового оружия ORSIS Максим Байметов
Собеседник агентства подчеркнул, что речь идет о "настоящем" боевом оружии, которое сможет поражать цели на такие дальности не в единичных случаях, когда требуется поставить рекорд, а на регулярной основе.

"Тут все-таки речь идет о стрельбе для установления рекордов, а не выполнении реальных боевых задач. Заявленные нами параметры предполагают, что снайперы смогут поражать цели на расстоянии около 2,5 километра при точной стрельбе, и это будет правилом, а не исключением. Сегодня в России боевое оружие такого класса пока никто не производит", — пояснил Байметов.

Для сравнения собеседник привел в пример самую популярную разработку ORSIS — высокоточную винтовку Т-5000, дальность поражения которой составляет 1,6 километра.
Ранее в 2020 году гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал РИА Новости о создании уникальной снайперской винтовки DXL-5, способной поражать цели на максимальной дальности семь километров.
Компания "Промтехнология" (бренд ORSIS) — разработчик и производитель высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность". Ее различные модификации стоят на вооружении ФСО, Росгвардии и службы безопасности президента Российской Федерации.
Высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000 - РИА Новости, 1920, 27.11.2019
27 ноября 2019, 12:20Сказано в эфире
Эксперт по оружию оценил снайперскую винтовку ORSIS Т-5000 Вьетнам приобрел крупную партию российских снайперских винтовок ORSIS Т-5000, сообщила компания-разработчик. Историк вооружения, автор книг по огнестрельному оружию Семен Федосеев в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях этой винтовки.
 
Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииНАТОФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Lobaev ArmsРоссияВладислав Лобаев
 
 
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