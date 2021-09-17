https://ria.ru/20210917/vintovka-1750439801.html

В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО

В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО - РИА Новости, 17.09.2021

В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО

Сверхдальнобойная винтовка калибра стран НАТО, способная поражать цели в реальных боевых условиях на дальности 2,5-3 километра, создается в России, заявил в... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T03:52

2021-09-17T03:52

2021-09-17T11:40

новое оружие россии

безопасность

технологии

нато

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

lobaev arms

россия

владислав лобаев

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сверхдальнобойная винтовка калибра стран НАТО, способная поражать цели в реальных боевых условиях на дальности 2,5-3 километра, создается в России, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данного оружия ORSIS (входит в группу компаний "Промышленные технологии") Максим Байметов.Байметов отметил, что испытания винтовки должны стартовать в начале 2022 года. По его словам, это оружие создается прежде всего для продвижения на экспорт, однако этим проектом уже интересуются и российские силовые структуры.Собеседник агентства подчеркнул, что речь идет о "настоящем" боевом оружии, которое сможет поражать цели на такие дальности не в единичных случаях, когда требуется поставить рекорд, а на регулярной основе.Для сравнения собеседник привел в пример самую популярную разработку ORSIS — высокоточную винтовку Т-5000, дальность поражения которой составляет 1,6 километра.Ранее в 2020 году гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал РИА Новости о создании уникальной снайперской винтовки DXL-5, способной поражать цели на максимальной дальности семь километров.Компания "Промтехнология" (бренд ORSIS) — разработчик и производитель высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность". Ее различные модификации стоят на вооружении ФСО, Росгвардии и службы безопасности президента Российской Федерации.

https://radiosputnik.ria.ru/20191127/1561654344.html

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безопасность, технологии, нато, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), lobaev arms, россия, владислав лобаев