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Мосгоризбирком опроверг сообщение о вбросе на одном из участков
Мосгоризбирком опроверг сообщение о вбросе на одном из участков - РИА Новости, 17.09.2021
Мосгоризбирком опроверг сообщение о вбросе на одном из участков
Мосгоризбирком опроверг информацию о вбросе на избирательном участке №2541. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:20
2021-09-17T14:20
2021-09-17T14:20
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком опроверг информацию о вбросе на избирательном участке №2541.Ранее в сети появилась информация, что в Москве на избирательном участке №2541 наблюдатель зафиксировал факт вброса на глазах полицейского."Фактов вбросов на избирательном участке 2541 не зафиксировано. Предоставленные изображения не относятся к данному избирательному участку. Нарушения законодательства нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горизбиркома.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, происшествия, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, мосгоризбирком, россия
Мосгоризбирком опроверг сообщение о вбросе на одном из участков
Мосгоризбирком опроверг информацию о вбросе на избирательном участке №2541