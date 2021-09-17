https://ria.ru/20210917/vbros-1750531988.html

Мосгоризбирком опроверг сообщение о вбросе на одном из участков

Мосгоризбирком опроверг сообщение о вбросе на одном из участков - РИА Новости, 17.09.2021

Мосгоризбирком опроверг сообщение о вбросе на одном из участков

Мосгоризбирком опроверг информацию о вбросе на избирательном участке №2541. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:20

2021-09-17T14:20

2021-09-17T14:20

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выборы в государственную думу

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком опроверг информацию о вбросе на избирательном участке №2541.Ранее в сети появилась информация, что в Москве на избирательном участке №2541 наблюдатель зафиксировал факт вброса на глазах полицейского."Фактов вбросов на избирательном участке 2541 не зафиксировано. Предоставленные изображения не относятся к данному избирательному участку. Нарушения законодательства нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горизбиркома.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

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политика, происшествия, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, мосгоризбирком, россия