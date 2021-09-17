https://ria.ru/20210917/valyuty-1750433973.html

Набиуллина спрогнозировала постепенную замену доллара другими валютами

Набиуллина спрогнозировала постепенную замену доллара другими валютами - РИА Новости, 17.09.2021

Набиуллина спрогнозировала постепенную замену доллара другими валютами

Роль доллара как на российском, так и на глобальном рынке пока остается большой, но интерес к нему будет постепенно снижаться в пользу других валют, в... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T00:55

2021-09-17T00:55

2021-09-17T07:34

экономика

доллар

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Роль доллара как на российском, так и на глобальном рынке пока остается большой, но интерес к нему будет постепенно снижаться в пользу других валют, в частности, евро, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.Набиуллина отметила, что бизнес тоже постепенно переходит на другие валюты, в том числе евро. "И это, соответственно, будет постепенно влиять и на структуру спроса на валютных рынках. Не только на российском, может быть, но и на глобальном", - выразила уверенность глава ЦБ.При этом она добавила, что процесс вряд ли будет быстрым из-за значительной роли доллара в номинации долгов и контрактов. "Такие вещи не случаются резко. Они требуют многих лет, доверия к другим резервным валютам. Многие говорят, и, наверное, в этом есть доля справедливости, что европейские финансовые рынки не такие ликвидные, как долларовые рынки, не говоря уже о других резервных валютах", - сказала Набиуллина.Глава ЦБ напомнила, что роль предыдущей резервной валюты — британского фунта — менялась в течение нескольких десятилетий.Минфин в июле этого года привел структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормативам, сократив долю доллара до нуля, британского фунта — до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота - 20,2%.Набиуллина ранее говорила, что Банк России в решении о структуре международных резервов будет учитывать изменение структуры ФНБ, в то же время регулятор не намерен полностью отказываться от американской валюты.

https://ria.ru/20210619/dollar-1737661629.html

https://ria.ru/20210917/stavki-1750432628.html

россия

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экономика, доллар, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия