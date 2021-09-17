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Набиуллина спрогнозировала постепенную замену доллара другими валютами
Набиуллина спрогнозировала постепенную замену доллара другими валютами - РИА Новости, 17.09.2021
Набиуллина спрогнозировала постепенную замену доллара другими валютами
Роль доллара как на российском, так и на глобальном рынке пока остается большой, но интерес к нему будет постепенно снижаться в пользу других валют, в... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T00:55
2021-09-17T07:34
экономика
доллар
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Роль доллара как на российском, так и на глобальном рынке пока остается большой, но интерес к нему будет постепенно снижаться в пользу других валют, в частности, евро, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.Набиуллина отметила, что бизнес тоже постепенно переходит на другие валюты, в том числе евро. "И это, соответственно, будет постепенно влиять и на структуру спроса на валютных рынках. Не только на российском, может быть, но и на глобальном", - выразила уверенность глава ЦБ.При этом она добавила, что процесс вряд ли будет быстрым из-за значительной роли доллара в номинации долгов и контрактов. "Такие вещи не случаются резко. Они требуют многих лет, доверия к другим резервным валютам. Многие говорят, и, наверное, в этом есть доля справедливости, что европейские финансовые рынки не такие ликвидные, как долларовые рынки, не говоря уже о других резервных валютах", - сказала Набиуллина.Глава ЦБ напомнила, что роль предыдущей резервной валюты — британского фунта — менялась в течение нескольких десятилетий.Минфин в июле этого года привел структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормативам, сократив долю доллара до нуля, британского фунта — до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота - 20,2%.Набиуллина ранее говорила, что Банк России в решении о структуре международных резервов будет учитывать изменение структуры ФНБ, в то же время регулятор не намерен полностью отказываться от американской валюты.
https://ria.ru/20210619/dollar-1737661629.html
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экономика, доллар, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
00:55 17.09.2021 (обновлено: 07:34 17.09.2021)
 
Набиуллина спрогнозировала постепенную замену доллара другими валютами

Глава ЦБ Набиуллина: интерес к доллару будет падать в пользу других валют, включая евро

© REUTERS / Marcelo del PozoДоллары
Доллары - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© REUTERS / Marcelo del Pozo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Роль доллара как на российском, так и на глобальном рынке пока остается большой, но интерес к нему будет постепенно снижаться в пользу других валют, в частности, евро, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"У нас произошло уменьшение долларов не только по линии ФНБ, но и в целом в золотовалютных резервах. В 2018 году мы достаточно существенно меняли структуру ЗВР и уменьшили долю доллара, учитывая не только экономические, финансовые соображения, но и геополитические, в том числе санкционные риски", - напомнила она в интервью РБК.

Набиуллина отметила, что бизнес тоже постепенно переходит на другие валюты, в том числе евро. "И это, соответственно, будет постепенно влиять и на структуру спроса на валютных рынках. Не только на российском, может быть, но и на глобальном", - выразила уверенность глава ЦБ.
При этом она добавила, что процесс вряд ли будет быстрым из-за значительной роли доллара в номинации долгов и контрактов. "Такие вещи не случаются резко. Они требуют многих лет, доверия к другим резервным валютам. Многие говорят, и, наверное, в этом есть доля справедливости, что европейские финансовые рынки не такие ликвидные, как долларовые рынки, не говоря уже о других резервных валютах", - сказала Набиуллина.
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Набиуллина ранее говорила, что Банк России в решении о структуре международных резервов будет учитывать изменение структуры ФНБ, в то же время регулятор не намерен полностью отказываться от американской валюты.
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