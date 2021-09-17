https://ria.ru/20210917/vaktsinatsiya-1750582643.html
Мэр Ивано-Франковска отказался платить забеременевшим после вакцинации
Мэр Ивано-Франковска отказался платить забеременевшим после вакцинации - РИА Новости, 17.09.2021
Мэр Ивано-Франковска отказался платить забеременевшим после вакцинации
Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что премию первой забеременевшей после вакцинации от COVID-19 пообещал в шутку, однако более сотни... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T17:38
2021-09-17T17:38
2021-09-17T17:38
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КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что премию первой забеременевшей после вакцинации от COVID-19 пообещал в шутку, однако более сотни женщин пытаются получить от него деньги.Ранее Марцинкив во время оперативного совещания поручил выплатить 3,7 тысячи долларов премии первой женщине в городе, которая забеременеет после вакцинации от COVID-19."Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 тысяч гривен. У меня более 100 сегодня заявок от женщин, которые после вакцинации просто в Viber и Facebook присылают, когда они первый раз вакцинировались, второй и когда забеременели", - сказал он.Ранее минздрав Украины сообщил, что за вакцинацию от COVID-19 в Киеве можно будет бесплатно получить билеты на матчи ФК "Шахтер". Кроме того, в качестве поощрения в Киеве гражданам за вакцинацию раздавали билеты на концерт ко Дню независимости страны. Подобные акции проводили и в других городах: в Полтаве раздавали билеты в театр, а в Днепре горожанам предоставляли бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.
https://ria.ru/20210818/prizy-1746178658.html
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в мире, украина, ивано-франковск, коронавирус covid-19
Мэр Ивано-Франковска отказался платить забеременевшим после вакцинации
Мэр Ивано-Франковска назвал слова о премии первой забеременевшей после вакцинации шуткой