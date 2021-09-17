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Более одного млрд человек в Китае завершили вакцинацию против COVID-19
Более одного млрд человек в Китае завершили вакцинацию против COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2021
Более одного млрд человек в Китае завершили вакцинацию против COVID-19
По состоянию на конец среды в Китае более 1 миллиарда человек завершили вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Таковы официальные данные,... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:35
2021-09-17T11:35
2021-09-17T11:35
россия-китай: главное
китай
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец среды в Китае более 1 миллиарда человек завершили вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Таковы официальные данные, опубликованные в четверг.В стране в общей сложности было введено 2,16 миллиарда доз вакцин от COVID-19, сообщил официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Ми Фэн на пресс-конференции межведомственной рабочей группы Госсовета по противодействию эпидемии COVID-19.
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