https://ria.ru/20210917/vaktsinatsiya-1750488160.html

Более одного млрд человек в Китае завершили вакцинацию против COVID-19

Более одного млрд человек в Китае завершили вакцинацию против COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2021

Более одного млрд человек в Китае завершили вакцинацию против COVID-19

По состоянию на конец среды в Китае более 1 миллиарда человек завершили вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Таковы официальные данные,... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:35

2021-09-17T11:35

2021-09-17T11:35

россия-китай: главное

китай

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец среды в Китае более 1 миллиарда человек завершили вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Таковы официальные данные, опубликованные в четверг.В стране в общей сложности было введено 2,16 миллиарда доз вакцин от COVID-19, сообщил официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Ми Фэн на пресс-конференции межведомственной рабочей группы Госсовета по противодействию эпидемии COVID-19.

https://ria.ru/20210916/plastik-1750293873.html

китай

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2021

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китай, коронавирус covid-19