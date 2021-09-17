https://ria.ru/20210917/vaktsina-1750579422.html
Начались исследования одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа
Начались исследования одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа - РИА Новости, 17.09.2021
Начались исследования одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа
Доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса начались в России, по результатам примут решение о дальнейших шагах, заявил... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T17:26
2021-09-17T17:26
2021-09-17T17:39
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса начались в России, по результатам примут решение о дальнейших шагах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа уже идут у животных. По результатам будут приниматься решения по дальнейшим шагам", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Он отметил, что, пока идут исследования, рекомендуемый интервал между вакцинацией от коронавируса и гриппа составляет один месяц."Тем, кто пока не привился от коронавируса, рекомендуем в первую очередь пройти вакцинацию именно от этой инфекции, поскольку сегодня она наиболее опасна", - пояснил Мурашко.
https://ria.ru/20210917/koronavirus-1750499631.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:26 17.09.2021 (обновлено: 17:39 17.09.2021)
Начались исследования одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа
Начались доклинические исследования одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа